A IARC (Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer) divulga as últimas estimativas da carga global de câncer. São estimados que 20 milhões de novos casos e 9,7 milhões de mortes por câncer tenham ocorrido no mundo em 2022.

Informações detalhadas sobre incidência e mortalidade para 185 países e 36 tipos de câncer comuns agora disponíveis no banco de dados GLOBOCAN da IARC.

Essas estimativas revelam o fardo crescente do câncer, seu impacto desproporcional nas populações mais carentes e a necessidade urgente de se abordar de forma mais responsável as desigualdades do câncer em todo o mundo.

A origem do câncer, na grande maioria dos casos, se dá por conta de hábitos de vida e fatores externos. Exposição ao sol, radiação, alimentação inadequada, produtos químicos ambientais e ocupacionais, cigarro, álcool e vírus abrem portas para a manifestação da mutação celular. Eles são responsáveis por aproximadamente 85% dos diagnósticos. Há, entretanto, 10% a 15% de casos influenciados pela genética, através de determinadas mutações gênicas que são herdadas e têm a capacidade de aumentar sobremaneira o risco a determinados tipos de câncer.

O câncer de pulmão foi o câncer de ocorrência mais comum em todo o mundo em 2022, com 2,5 milhões de novos casos, quase um em cada oito de todos os novos casos de câncer.

O câncer de mama feminino, estimado como o mais comum em 2020, ficou em segundo lugar, com 2,3 milhões de casos. E também foi a principal causa de morte por câncer em 2022, causando 1,8 milhão de mortes, quase 1 em cada 5 de todas as mortes por câncer naquele ano.

O câncer colorretal foi a segunda causa mais comum de morte por câncer, causando 900 mil mortes, quase uma em cada 10 de todas as mortes por câncer naquele ano.

Os investigadores encontraram disparidades na incidência global e na mortalidade do câncer por sexo. Para as mulheres, o tipo de câncer mais comumente diagnosticado e a principal causa de mortalidade por câncer foi o de mama, enquanto para os homens foi o de pulmão. O câncer de mama foi o tipo mais comum em mulheres em 85% (n = 157) dos países. Para os homens, o da próstata e o colorretal foram o segundo e o terceiro tipos mais comuns, enquanto o câncer hepático e o colorretal foram a segunda e a terceira causas mais comuns de mortalidade por câncer, respectivamente. Para as mulheres, o de pulmão e o colorretal foram a segunda e a terceira principais causas de incidência e mortalidade por câncer, respectivamente.

O câncer do colo do útero foi o oitavo tipo mais comum mundialmente e a nona principal causa de mortalidade por cancro, sendo responsável por 661.044 novos casos e 348.186 mortes. Foi também o tipo de câncer mais comum nas mulheres em 13,5% (n = 25) dos países, muitos dos quais estavam na África Subsariana. Mesmo reconhecendo níveis de incidência variáveis, os investigadores ressaltaram que o câncer do colo do útero pode ser eliminado como um problema de saúde pública a partir do aumento da iniciativa da OMS para a eliminação do câncer do colo do útero.

As estimativas globais revelaram desigualdades marcantes no fardo do câncer de acordo com o desenvolvimento humano. Em países com um Índice de desenvolvimento humano muito elevado, 8,3% (n = 1/12) das mulheres podem ser diagnosticadas com câncer de mama durante a vida e 1,4% (n = 1/71) das mulheres podem morrer da doença. Em contrapartida, em países com um baixo índice de desenvolvimento humano, embora apenas 3,7% (n = 1/27) das mulheres possam ser diagnosticadas com cancro da mama durante a sua vida, 2,1% (n = 1/48) delas podem morrer devido ao câncer de mama.