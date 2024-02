Um estudo co-liderado pela professora Kelly Metcalfe, da Faculdade de Enfermagem Lawrence Bloomberg, e pesquisadores da Unidade de Pesquisa do Câncer de Mama Familiar do Women's College Hospital, descobriu que mastectomia redutora de risco (MRR) em mulheres com uma variante genética dos genes BRCA1 ou BRCA2, significativamente reduz a chance de diagnóstico de câncer de mama, diminuindo a probabilidade de morte.

O estudo, publicado na revista British Journal of Cancer, examinou como o RRM afeta a taxa de mortalidade de mulheres com uma variante patogênica, mas sem diagnóstico de câncer. Até a data, houve apenas um outro estudo publicado por investigadores nos Países Baixos que examina o impacto do MRR na mortalidade e quantifica os benefícios associados para as mulheres.

A decisão de fazer uma mastectomia com redução de risco é muitas vezes difícil para uma mulher tomar, e quanto mais evidências puderem ser oferecidas quando tomarem essa decisão, mais informado será o seu plano de cuidados.

As mulheres com uma variante herdada do BRCA1 ou BRCA2 têm risco de 80% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. A pesquisa mostrou que a MRR reduz o risco em 90% e, no Canadá, 30% das mulheres com uma variante patogênica optam pela cirurgia. Portanto, ela se constitui numa das formas mais eficazes de prevenir o câncer de mama em mulheres com esse perfil de risco.

Através de um estudo pseudo-randomizado, Metcalfe e sua equipe acompanharam mais de 1.600 participantes com um registro de mulheres com uma variante patogênica do BRCA 1/2 de nove países ao longo de seis anos, com metade delas apresentando risco - reduzindo a mastectomia.

No final do ensaio, ocorreram 20 casos de câncer de mama e duas mortes no grupo que optou por uma MRR, e 100 casos de cancro da mama e sete mortes no grupo controle. A MRR reduziu o risco de câncer de mama em 80%, e a probabilidade de morrer de câncer de mama 15 anos após a mastectomia redutora de risco foi inferior a 1%.

Embora a diferença nas mortes entre os dois grupos não tenha sido robusta, sabemos que uma mastectomia que reduz o risco reduz significativamente o risco de desenvolver câncer de mama. O acompanhamento dessas participantes por um período prolongado certamente gerará mais evidências para se avaliar com precisão o verdadeiro risco de mortalidade e destacar os benefícios associados a esse tipo de cirurgia.

Temos atualmente um bom rastreio para o câncer de mama, incluindo ressonância magnética da mama. No entanto, a cirurgia é oferecida apenas como uma opção e não como uma recomendação, de acordo com os autores do estudo. Mas com mais estudos sendo realizados para se avaliar a trajetória das mulheres e os fatores de risco após o MRR, saberemos se essas diretrizes precisam ser alteradas no futuro.

Outras formas de prevenção

A prevenção do câncer de mama deve considerar suas variadas causas, sendo que para todos a reeducação do estilo de vida é fundamental. Entre os fatores de risco chamados ambientais, destacam-se dieta inadequada, obesidade, sedentarismo e consumo cada vez mais frequente de bebidas alcoólicas pelas mulheres. Também o fato de as mulheres engravidarem cada vez mais tardiamente e ter um número menor de filhos faz com que a exposição aos hormônios femininos seja mais prolongada, efeito esse também vinculado à gênese do tumor.

Uma dieta rica em gordura e proteína de origem animal e com excesso de alimentos industrializados, enlatados, adocicados, embutidos e artificialmente conservados eleva os índices de substâncias potencialmente cancerígenas no organismo, como estrógeno, nitrosamina, insulina e IGF, fator similar à insulina, com propriedades estimuladoras do crescimento de células tumorais. As mulheres que se exercitam regularmente por pelo menos três vezes por semana têm até 30% menos risco de adquirir câncer de mama do que mulheres sedentárias.