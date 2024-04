O consumo de café pode reduzir o risco de recorrência do câncer colorretal e de mortalidade por todas as causas, de acordo com uma investigação publicada recentemente no International Journal of Cancer.

As evidências da literatura sugerem que o consumo de café pode ajudar a reduzir o risco de câncer colorretal. Embora tenham sido documentadas evidências epidemiológicas semelhantes para o prognóstico do câncer colorretal, os estudos existentes foram realizados numa população diferente ou tiveram muito poucas evidências de recorrência do tumor. Por conseguinte, os autores decidiram conduzir o estudo para avaliar a associação do consumo de café com a recorrência do tumor e a mortalidade por todas as causas entre pacientes com câncer colorretal.

O estudo incluiu dados de 1.719 pacientes com câncer colorretal em estágios I a III. Os investigadores recrutaram participantes no momento do diagnóstico e os acompanharam durante e após o tratamento. Eles utilizaram um questionário semiquantitativo de frequência alimentar para avaliar o consumo de café.

Após acompanhamento médio de 6,6 anos, o consumo de mais de quatro xícaras de café por dia apareceu associado a uma redução de 32% no risco de recorrência de câncer colorretal em comparação com o consumo de menos de duas xícaras por dia. Este estudo foi incorporado ao estudo COLON, uma coorte prospectiva de pacientes com câncer colorretal recrutados no momento do diagnóstico e acompanhados por pelo menos 5 anos. Foram questionários para se obter informações sobre o consumo de café e outras características do estilo de vida. Já as informações sobre a recorrência do câncer foram obtidas no Registro de Câncer da Holanda e informações sobre o estado vital no Banco de Dados de Registros Pessoais.

Os autores concluíram que consumir mais de quatro xícaras de café por dia, em comparação com menos de duas xícaras de café, pareceu associado a uma redução de 32% no risco de recorrência do câncer colorretal. O risco de morrer também foi reduzido. Consumir três a cinco xícaras de café por dia parece suficiente para reduzir o risco de morte entre pacientes com câncer colorretal.

Mais estudos serão necessários para se compreender o mecanismo subjacente à associação que observamos. Porém, o café é uma mistura heterogênea de compostos que possuem propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e antitumorigênicas. Além disso, foi demonstrado que o consumo de café melhora a função hepática, e o fígado é um dos locais comuns de metástase. Supõe-se também que o consumo de café melhore a motilidade e a flora intestinal.

É importante compreender melhor como o consumo de café pode ajudar a reduzir o risco de recorrência do câncer ou de mortalidade por todas as causas entre pacientes com câncer colorretal. Embora o estudo seja retrospectivo e, portanto, não seja totalmente conclusivo, deve-se ressaltar que achados semelhantes foram relatados em outras populações, como o Nurses’ Health Study e o Health Professionals Follow-up Study.