Radioisótopos: a revolução no tratamento do câncer - parte 2

Hoje, continuaremos falando sobre os radioisótopos - versões instáveis de um mesmo elemento químico que emitem radiação à medida que se desintegram para se tornarem mais estáveis. Durante décadas, vários desafios limitaram o progresso. Mas a equação mudou em 2017, quando a Agência Europeia de Medicamentos aprovou o uso do Lutathera para uma forma rara e difícil de tratar de câncer intestinal.

O medicamento 177Lu-DOTATATE envolve átomos de lutécio-177 em uma luva molecular (DOTA) e os direciona com um peptídeo (TATE) para receptores de somatostatina encontrados em tumores neuroendócrinos, um tipo de câncer gastrointestinal.

As partículas de alta energia que o Lu-177 emite à medida que se decompõe matam as células cancerígenas e reduzem o tamanho dos tumores. A aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ocorreu em 2018. No ano passado, a FDA transformou o Lutathera no primeiro medicamento aprovado para tratar esses tumores em crianças. Os ensaios clínicos mais recentes sugerem que o medicamento aumenta a sobrevida média sem progressão tumoral por 23 meses em adultos. Pluvicto, outro medicamento com Lu-177 direcionado, foi aprovado pela FDA para câncer de próstata metastático em 2022 e, no ensaio mais recente, dobrou a sobrevida mediana sem progressão tumoral para 12 meses.

Esse fato desencadeou US$ 9 bilhões em fusões e aquisições em 2024 por empresas farmacêuticas que buscavam acesso ao próximo sucesso de bilheteria. O Lu-177 usado no Lutathera e no Pluvicto emite partículas beta — elétrons e pósitrons de alta energia — que matam células cancerígenas danificando seu DNA. Mas o interesse mudou recentemente para radioisótopos mais poderosos, chamados emissores alfa, que ejetam pares de prótons e nêutrons. Enquanto as partículas beta têm um alcance de milímetros, as partículas alfa depositam toda a sua energia dentro de um halo com apenas algumas células de largura.

Ensaios clínicos em andamento podem determinar se o poder destrutivo dos emissores alfa aumenta os efeitos colaterais perigosos ou pode diminuí-los devido à alta concentração da radiação.

Um radiofármaco emissor alfa já estreou nos EUA, medicamento à base de rádio-223, aprovado em 2013. Como o rádio-223 se assemelha quimicamente ao cálcio, é facilmente absorvido pelo osso sob ataque de células metastáticas do câncer de próstata. Mas também pode danificar células saudáveis da medula óssea. Medicamentos desenvolvidos com base em uma geração mais recente de emissores alfa, entre eles o Ac-225, são projetados para serem mais precisos.

A maioria desses compostos está em estudos pré-clínicos ou em ensaios de segurança em estágio inicial com pacientes. Mas um está mais avançado: um medicamento experimental chamado RYZ101, desenvolvido pela RayzeBio, uma startup radiofarmacêutica de San Diego, nos EUA, que foi recentemente adquirida pela Bristol Myers Squibb.

Estudos com o RYZ101 estão sendo feitos em pacientes cujos cânceres intestinais pararam de responder ao Lutathera. O RYZ101 usa o mesmo complexo de direcionamento DOTATATE que o Lutathera, mas, em vez disso, o liga ao Ac-225. Pacientes que tomaram Lutathera anteriormente toleraram bem o RYZ101 nos estudos iniciais de segurança, e a potência extra das partículas alfa do Ac-225 pode ser mais letal para suas células cancerígenas, diz Hope, que lidera o recrutamento nos EUA para um grande ensaio multicêntrico de eficácia. Os resultados devem sair no próximo ano.

De acordo com uma revisão de 2024 publicada no Journal of Nuclear Medicine, por Richard Zimmermann, analista de radiofármacos da MEDraysintell, 26 outros radiofármacos Ac-225 estão em desenvolvimento, com 13 já em ensaios clínicos. Provavelmente, uma dúzia desses compostos poderá receber a aprovação da FDA até 2030. Se isso acontecer, até 2032, meio milhão de pacientes com câncer em todo o mundo — cerca de 1% do total — poderão receber radiofármacos à base de Ac-225.

Essa demanda pode agravar a crise de oferta. As "vacas" de tório de Oak Ridge são atualmente a maior fonte mundial de Ac-225. O processo está sendo duplicado por uma startup, a TerraPower Isotopes, aumentando a oferta. Mas toda essa extração rende menos do que um grão de areia do isótopo por ano, o suficiente para apenas algumas centenas de pacientes. E essa falta não afeta apenas o Ac-225. Com outros isótopos experimentais em desenvolvimento, a escassez está se espalhando, mesmo com laboratórios e empresas nacionais correndo para suprir a demanda.

Esses isótopos prometem outros benefícios, incluindo uma meia-vida mais curta do que os 10 dias do Ac-225. Esse tempo é longo para um isótopo de radioterapia e aumenta o risco de danificar células saudáveis, resultando em efeitos colaterais que podem limitar seu uso em pacientes mais jovens ou saudáveis. O Ac-225 também produz vários compostos radioativos potencialmente tóxicos à medida que decai.

Emissores alfa com meia-vida mais curta podem reduzir esses riscos. Entre eles, estão o chumbo-212, com meia-vida de sete horas, e o astato-211, com 10 horas, ambos potencialmente produzidos em hospitais ou laboratórios próximos. Trabalhando em conjunto, a RadioMedix e a Orano Med demonstraram recentemente que seu composto de chumbo-212, direcionado aos receptores de somatostatina em tumores neuroendócrinos, teve um efeito positivo mensurável em 54% dos pacientes em um estudo de fase 2. No ano passado, a RadioMedix recebeu a Designação de Terapia Inovadora da FDA, um processo de revisão acelerado para medicamentos com potencial para salvar vidas.

