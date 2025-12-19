Câncer de pulmão em jovens: uma nova preocupação

Nos Estados Unidos, o câncer de pulmão geralmente é diagnosticado em pessoas por volta dos 71 anos. Quando o câncer de pulmão é diagnosticado antes dos 50 anos, é chamado de câncer de pulmão de início precoce ou de jovens. Atualmente, mais jovens estão sendo diagnosticados com câncer de pulmão do que no passado.



O que torna o câncer de pulmão de início precoce diferente?



As causas do câncer de pulmão em jovens podem ser diferentes das causas em adultos mais velhos. Muitos jovens diagnosticados com câncer de pulmão nunca fumaram, o que pode parecer surpreendente. Em vez disso, o câncer pode ser causado por alterações genéticas nas células cancerígenas que fazem o câncer crescer e se espalhar. Essas variações têm nomes muito específicos, como EGFR, ALK, KRAS, RET e vários outros.



Existem também situações em que as pessoas acometidas nascem com mutações em genes de predisposição, como os genes BRXA1, BRCA2, ATM ou TP53. São as chamadas síndromes hereditárias de predisposição ao câncer. Outras causas incluem fatores ambientais, como fumaça de cigarro, exposição ao gás radônio ou a produtos químicos no trabalho; poluição do ar; e outros fatores relacionados ao estilo de vida. Entender por que os jovens desenvolvem câncer de pulmão é algo que médicos e pesquisadores estão estudando atualmente.



Um histórico familiar de câncer de pulmão aumenta o risco da doença tanto para fumantes quanto para não fumantes. O teste genético para câncer de pulmão envolve o sequenciamento de nova geração (NGS), que possibilita a realização de análises abrangentes do genoma em alta velocidade.



Isso ajuda a identificar os genes causadores, o que resulta na elucidação da carcinogênese do câncer de pulmão, bem como no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o câncer de pulmão.



Tipos de câncer de pulmão

O câncer de pulmão mais comum em pessoas jovens é o adenocarcinoma, um tipo de câncer de pulmão de não pequenas células. Embora este seja o mais comum, outros tipos de câncer de pulmão são possíveis. Como cada tipo de câncer de pulmão tem tratamentos e prognósticos diferentes, é importante que os médicos saibam o tipo exato de cada paciente para planejar o melhor tratamento.



Desafios no diagnóstico



O câncer de pulmão em pessoas jovens geralmente não é detectado até estágios avançados. Isso pode ocorrer porque os médicos geralmente não rastreiam câncer de pulmão em pessoas jovens, já que elas não atendem às diretrizes de rastreamento atuais. Médicos e outros profissionais de saúde podem não considerar imediatamente o câncer de pulmão em uma pessoa jovem, e os sintomas podem ser confundidos com outras condições, como asma, infecção ou ansiedade.



Sintomas a observar



Os sintomas do câncer de pulmão podem ser semelhantes em pacientes jovens e idosos e incluem tosse persistente, dificuldade para respirar, dor no peito, perda de peso inexplicável, sensação de muito cansaço e tosse com sangue. No entanto, algumas pessoas podem não apresentar nenhum sintoma ou apresentar apenas sintomas leves, o que dificulta a detecção precoce do câncer. Se você apresentar algum dos sintomas listados, é importante consultar um médico, principalmente se os sintomas não desaparecerem. A detecção precoce do câncer de pulmão pode ajudar os médicos a tratá-lo com mais eficácia.



Fatores genéticos e tratamento



Pacientes mais jovens com câncer de pulmão frequentemente apresentam variações específicas em suas células cancerígenas. Essas variações podem ocorrer ao longo da vida e podem ser tratadas com medicamentos direcionados, muitos dos quais podem ser administrados por via oral. Os médicos podem identificar essas variações por meio de testes de biomarcadores. O tratamento para câncer de pulmão de início precoce depende do tipo de câncer de pulmão, do estágio (o quanto ele se espalhou pelo corpo) e se as células cancerígenas apresentam variações que podem ser tratadas com medicamentos direcionados. As opções de tratamento podem incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e terapia direcionada. Alguns centros médicos oferecem ensaios clínicos para testar novos tratamentos. Os pacientes devem conversar com seus médicos sobre todas as opções, incluindo os ensaios clínicos, para tomar a melhor decisão para o seu tratamento.



Apoio e cuidado



Pessoas com câncer de pulmão de início precoce podem precisar de cuidados contínuos após o tratamento, como acompanhamento regular para monitorar sua saúde a longo prazo, grupos de apoio para suporte emocional e recursos para pacientes e suas famílias.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.