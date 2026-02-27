Estudo comprova redução de câncer digestivo pela atividade física

Embora haja evidências crescentes de que maior atividade física esteja associada a um menor risco de vários tipos de câncer, incluindo o dos órgãos digestivos, pouco se sabe sobre a quantidade ideal e o padrão a longo prazo. Atualmente, a Sociedade Americana do Câncer recomenda que adultos pratiquem de 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa (7,5 a 15 horas equivalentes metabólicas [MET] por semana) ou uma combinação equivalente. No entanto, essa diretriz não é específica para a prevenção da DSC e algumas evidências sugerem que ela pode ser insuficiente.



Um novo estudo recentemente publicado na prestigiada revista JAMA Oncology se propôs a responder à pergunta “A adesão consistente ao nível de atividade física recomendado (=7,5 horas equivalentes a MET/semana) ao longo do tempo está associada a um menor risco de câncer do sistema digestivo (CSD)?”.



Resposta: nesse estudo de coorte com 231.067 homens e mulheres acompanhados por até 32 anos, as análises tradicionais de dose-resposta sugeriram que aproximadamente 50 horas MET/semana estavam associadas à redução ideal do risco de CSD. Após a incorporação da consistência a longo prazo, atingir consistentemente a recomendação em níveis moderados (mediana de 17 horas MET/semana) foi associado a reduções substanciais no risco de CSD, enquanto atingir níveis muito mais altos (ou seja, aproximadamente 39 horas MET/semana) não foi associado a benefícios adicionais.



Significado: os resultados deste estudo sugerem que manter um nível moderado de atividade física de aproximadamente 17 horas MET/semana (ou seja, 5 horas de caminhada rápida ou 2 horas de corrida por semana) ao longo de três décadas foi suficiente para alcançar o benefício ideal na redução do risco de CSD.



Importância do estudo: evidências crescentes sugerem que a atividade física protege contra cânceres do sistema digestivo (CSSD). No entanto, ainda não se sabe ao certo se atingir consistentemente as diretrizes de atividade física (=7,5 horas equivalentes metabólicas [MET]/semana) está associado a um menor risco de CSSD ou se um nível muito mais elevado é necessário.



Objetivo do estudo: examinar a associação entre atividade física e risco e mortalidade por CSSD, com foco na quantidade ideal e na consistência a longo prazo na prática do nível recomendado ao longo de um período prolongado.

esse estudo de coorte baseado na população inclui dados de 3 grandes coortes prospectivas dos EUA: Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde (Health Professionals Follow-Up Study, 1988-2020); Estudo de Saúde das Enfermeiras (Nurses’ Health Study, 1988-2021); e Estudo de Saúde das Enfermeiras II (Nurses’ Health Study II, 1991-2021). A análise dos dados foi realizada entre outubro de 2024 e maio de 2025. Os participantes eram homens e mulheres sem câncer ou doença cardiovascular no início do estudo.



Exposição: os níveis totais de atividade física no tempo livre foram avaliados por meio de questionários validados bienalmente e expressos em MET-horas por semana. A consistência foi calculada como a porcentagem de anos de acompanhamento que atingiram o nível recomendado (=7,5 MET-horas/semana).



Principais desfechos e medidas: os cânceres do trato digestivo (CTD) incluíram cânceres do trato digestivo (boca, garganta, esôfago, estômago, intestino delgado, cólon e reto) e órgãos acessórios do sistema digestivo (pâncreas, vesícula biliar e fígado).



Resultados: durante um acompanhamento de até 32 anos de 231.067 homens e mulheres (idade mediana de 43 [intervalo interquartil, 36-55] anos), foram documentados 6.538 casos incidentes de CTD e 3.791 óbitos por CTD. Níveis mais elevados de atividade física foram associados a menor risco de câncer do trato digestivo (=45 vs



As associações inversas foram evidentes tanto para cânceres do trato digestivo quanto para cânceres de órgãos acessórios: as RRs comparando =45 vs 3 MET-horas/semana foram de 0,85 para risco de câncer do trato digestivo e 0,73 para risco de câncer de órgãos acessórios do trato digestivo.



A análise tradicional de dose-resposta sugeriu que o menor risco de câncer do trato digestivo foi alcançado com aproximadamente 50 MET-horas/semana. No entanto, ao considerar a consistência a longo prazo, em comparação com aqueles com atividade mínima, atingir consistentemente a recomendação em níveis moderados (mediana de 16,9 [intervalo interquartil, 13,6-20,5] MET-horas/semana) ao longo de três décadas foi associado a reduções substanciais no risco de DSC (razão de risco, 0,83), enquanto que realizar quantidades muito maiores (mediana de 38,5 [intervalo interquartil, 28,5-53,8] MET-horas/semana) não foi associado a benefícios adicionais (razão de risco, 0,87).

Conclusões do estudo e relevância para a prática clínica



Nesse estudo, a análise tradicional de dose-resposta sugeriu que aproximadamente 50 MET-horas/semana estavam associadas à redução ideal do risco de DSC. Após a incorporação da consistência a longo prazo, a manutenção de um nível moderado de aproximadamente 17 horas MET/semana ao longo de três décadas foi associada à obtenção do benefício ideal na redução do risco de DSC.

