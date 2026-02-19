Dia do Esportista marca nova relação do brasileiro com atividade física

Nesta quinta-feira (19/2), o Dia do Esportista ganha novos contornos no Brasil ao refletir uma mudança clara na forma como a população encara o exercício. Antes associado principalmente à estética, passa a ocupar espaço central na rotina de autocuidado, saúde mental e longevidade. A data, tradicionalmente ligada a atletas de alto rendimento, hoje espelha a realidade de milhões de brasileiros que incorporaram caminhada, corrida e musculação ao dia a dia como estratégia de bem-estar e qualidade de vida.

Essa transformação de mentalidade é confirmada pela pesquisa “Adequa Brasil: reflexões da atividade física em nosso país”, do Instituto Locomotiva em parceria com a Apsen Farmacêutica, que mostra que 71% das pessoas das classes A e B praticam alguma atividade física, enquanto apenas 7% o fazem por estética ou controle de peso.

A maioria se exercita por saúde geral (36%), bem-estar (27%) e preparo para o envelhecimento (12%). O levantamento também indica que a caminhada lidera entre as modalidades mais frequentes, especialmente entre mulheres e pessoas acima dos 50 anos, reforçando o caráter acessível e contínuo do movimento.



Pós-treino

Com o aumento da regularidade dos treinos, cresce também a preocupação com recuperação energética, manutenção da performance e equilíbrio físico entre exercícios. Especialistas destacam que o período pós-atividade é determinante para adaptação muscular, redução do estresse oxidativo e continuidade da prática de forma sustentável.

“Quando falamos de prática regular de atividade física, é fundamental olhar não apenas para o desempenho, mas para o cuidado integral com o organismo. A recuperação adequada contribui para que o exercício seja sustentável ao longo do tempo”, afirma o gerente médico da Apsen, Williams Ramos. “Ingredientes de origem natural, com respaldo científico, podem ser aliados importantes dentro dessa rotina”.



A solução se insere em uma tendência apontada pela própria pesquisa: 60% dos praticantes afirmam usar vitaminas ou suplementos regularmente, enquanto 63% valorizam ingredientes naturais. O cenário revela uma nova relação do brasileiro com o próprio corpo — mais preventiva, sustentável e orientada à saúde integral — em que performance e recuperação caminham lado a lado com bem-estar e longevidade.