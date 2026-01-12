Como iniciar a prática de atividade física de maneira segura?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Janeiro é marcado por promessas de mudança de vida e, com elas, chega o início da prática de atividades físicas. Com a campanha Janeiro Dourado, que visa promover a saúde do esportista e a prática segura de exercícios, especialistas reforçam a importância da orientação médica adequada para garantir que a atividade física traga apenas benefícios à saúde.

Segundo Carla Tavares, coordenadora do Serviço de Medicina do Exercício e do Esporte da Rede Mater Dei de Saúde, a literatura científica não deixa mais dúvidas de que a atividade física é altamente benéfica para a saúde. "A prática regular reduz a mortalidade, previne e ajuda no controle de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade e câncer, além de promover bem-estar físico e mental", destaca a especialista.

Check-up antes dos exercícios: quando é necessário?

Para a maioria das pessoas saudáveis que vão começar com atividades leves ou moderadas, não é necessário um check-up médico completo antes de iniciar a prática. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades médicas indicam que exames médicos prévios não são obrigatórios para prática de exercícios de menor intensidade se não houver sintomas ou fatores de risco presentes.

No entanto, Carla Tavares recomenda procurar um médico antes de iniciar o exercício em situações específicas, como:

presença de sintomas cardiorrespiratórios

existência de doenças crônicas conhecidas

intenção de realizar exercícios intensos ou competitivos

pessoas que estão há muito tempo sedentárias



"Nesses casos, uma avaliação médica pode detectar fatores de risco, reduzir as chances de complicações durante o exercício e possibilitar a orientação de um plano seguro e individualizado", explica.

Doenças crônicas

Portadores de hipertensão, diabetes tipo 2 e outras condições crônicas se beneficiam muito da prática regular de atividade física, incluindo melhora do controle da glicose, da pressão arterial e redução do risco cardiovascular.

Para essas pessoas, como orienta a especialista, são necessários cuidados específicos , como:

início e progressão gradual

hidratação

alimentação adequada

monitoramento dos níveis de pressão e glicose

acompanhamento médico regular

check-ups completos anuais

Para cada idade, uma atividade

Carla confirma que a idade pode influenciar na escolha pelo tipo de exercício e na prescrição do mesmo pelo profissional de educação física. “Por exemplo: os maiores de 65 anos devem priorizar equilíbrio, força muscular e atividades que reduzam risco de quedas. As atividades aeróbias devem ter início mais gradual e progressão adequada”, orienta.

Ela destaca, também, que adultos jovens e saudáveis podem escolher o tipo de exercício com mais flexibilidade, podendo optar por modalidades que vão gerar maior adesão e intercalando exercícios de força e aeróbicos em intensidade mais altas.

Já as crianças devem ter mais foco em atividades lúdicas e diversificadas.

O papel da medicina do esporte

Sem orientação adequada, há maior risco de lesões, complicações cardiorrespiratórias e menor adesão sustentável ao exercício. Segundo a médica do esporte, em pessoas com doenças não diagnosticadas há maior risco de:

eventos cardiovasculares agudos

maior chance de lesões musculoesqueléticas e sobrecarga articular

complicações metabólicas em condições como diabetes

maior taxa de desmotivação ou abandono precoce por dores, desconfortos ou falta de progressão correta

A medicina do esporte atua em várias frentes, desde a avaliação individualizada de saúde para identificar riscos até a orientação segura de exercícios personalizados, considerando idade, histórico clínico e metas de saúde. Inclusive foram utilizados exercícios como parte do tratamento de condições crônicas.

Para atletas de alto rendimento, o acompanhamento visa principalmente otimizar a performance e prevenir lesões. "O médico do esporte possibilita que o exercício seja um 'medicamento' eficaz e seguro para iniciantes e praticantes, e para os atletas, ele é um gestor da saúde e performance", resume Carla Tavares.

6 dicas essenciais para começar com segurança

A coordenadora da Medicina do esporte recomenda:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Comece gradualmente: iniciar com intensidade e duração moderadas e aumentar gradualmente conforme tolerância, adaptação e orientação profissional Monitore sinais e sintomas: dor no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, palpitações ou tontura precisam ser avaliados Combine diferentes tipos de exercícios: aeróbico, força muscular e flexibilidade Foque em consistência ao invés de intensidade alta: benefícios de saúde já começam em níveis baixos regulares Cuide da recuperação: sono, alimentação e hidratação são tão fundamentais quanto os treinos Considere acompanhamento profissional: especialmente no início da prática de exercício moderado a intenso ou na presença de doenças ou fatores de risco





