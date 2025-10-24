Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano

Cuidar da saúde de forma preventiva é a melhor maneira de evitar doenças e garantir qualidade de vida. Realizar exames de rotina ajuda a identificar problemas ainda no início, permitindo um tratamento mais eficaz.

Quais exames básicos devem ser feitos todo ano

Mesmo quem se sente bem deve fazer check-ups anuais para manter o corpo em equilíbrio e acompanhar possíveis alterações com o passar dos anos.

Os exames laboratoriais de rotina são essenciais para avaliar o funcionamento do organismo. Eles ajudam a detectar distúrbios silenciosos como colesterol alto, diabetes e inflamações.

Entre os principais estão o hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, além de exames de urina e função renal.

Quais exames ajudam a prevenir doenças silenciosas

Muitos problemas de saúde se desenvolvem sem sintomas, por isso exames preventivos são indispensáveis. Eles permitem descobrir condições em estágio inicial e iniciar o tratamento rapidamente.

Veja alguns dos mais indicados pelos médicos:

Eletrocardiograma e pressão arterial para o coração

Ultrassom abdominal para órgãos internos

Exame de tireoide (TSH e T4 livre)

Dosagem de vitamina D e cálcio

Dica rápida: mantenha um histórico dos resultados para comparar as variações ao longo dos anos.

Exame de sangue – Créditos: depositphotos.com / AlexLipa

Por que o check-up anual é tão importante

O check-up não é apenas para quem tem sintomas. Ele serve para monitorar o corpo e prevenir doenças antes que se tornem graves.

Além disso, possibilita ajustar hábitos de vida e acompanhar o impacto da alimentação, do peso e do estresse na saúde geral.

Quais exames específicos variam conforme o gênero e a idade

Homens e mulheres têm necessidades diferentes em determinadas faixas etárias. No caso das mulheres, é importante incluir mamografia, papanicolau e exames hormonais.

Já os homens devem fazer o PSA e avaliações da próstata a partir dos 40 anos, além de exames cardiovasculares regulares.

Como manter os resultados dos exames sob controle

Anotar as datas e guardar os resultados facilita o acompanhamento médico. Isso permite identificar pequenas mudanças e agir antes que elas causem maiores problemas.

O ideal é manter um check-up anual completo e complementar com visitas ao médico sempre que surgirem novos sintomas ou desconfortos.