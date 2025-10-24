Assine
overlay
Início Saúde
PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano

Médicos destacam os principais exames que ajudam a prevenir problemas cardíacos, hormonais e metabólicos

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
24/10/2025 10:01

compartilhe

SIGA
x
Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano
Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano crédito: Tupi

Cuidar da saúde de forma preventiva é a melhor maneira de evitar doenças e garantir qualidade de vida. Realizar exames de rotina ajuda a identificar problemas ainda no início, permitindo um tratamento mais eficaz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Mesmo quem se sente bem deve fazer check-ups anuais para manter o corpo em equilíbrio e acompanhar possíveis alterações com o passar dos anos.

Quais exames básicos devem ser feitos todo ano

Os exames laboratoriais de rotina são essenciais para avaliar o funcionamento do organismo. Eles ajudam a detectar distúrbios silenciosos como colesterol alto, diabetes e inflamações.

Entre os principais estão o hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, além de exames de urina e função renal.

Quais exames ajudam a prevenir doenças silenciosas

Muitos problemas de saúde se desenvolvem sem sintomas, por isso exames preventivos são indispensáveis. Eles permitem descobrir condições em estágio inicial e iniciar o tratamento rapidamente.

Veja alguns dos mais indicados pelos médicos:

  • Eletrocardiograma e pressão arterial para o coração
  • Ultrassom abdominal para órgãos internos
  • Exame de tireoide (TSH e T4 livre)
  • Dosagem de vitamina D e cálcio

Dica rápida: mantenha um histórico dos resultados para comparar as variações ao longo dos anos.

Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano
Exame de sangue – Créditos: depositphotos.com / AlexLipa

Por que o check-up anual é tão importante

O check-up não é apenas para quem tem sintomas. Ele serve para monitorar o corpo e prevenir doenças antes que se tornem graves.

Além disso, possibilita ajustar hábitos de vida e acompanhar o impacto da alimentação, do peso e do estresse na saúde geral.

 

Quais exames específicos variam conforme o gênero e a idade

Homens e mulheres têm necessidades diferentes em determinadas faixas etárias. No caso das mulheres, é importante incluir mamografia, papanicolau e exames hormonais.

Já os homens devem fazer o PSA e avaliações da próstata a partir dos 40 anos, além de exames cardiovasculares regulares.

Como manter os resultados dos exames sob controle

Anotar as datas e guardar os resultados facilita o acompanhamento médico. Isso permite identificar pequenas mudanças e agir antes que elas causem maiores problemas.

O ideal é manter um check-up anual completo e complementar com visitas ao médico sempre que surgirem novos sintomas ou desconfortos.

Tópicos relacionados:

adultos exames prevencao saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay