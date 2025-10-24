Os exames que todo adulto deve fazer uma vez por ano
Médicos destacam os principais exames que ajudam a prevenir problemas cardíacos, hormonais e metabólicos
Cuidar da saúde de forma preventiva é a melhor maneira de evitar doenças e garantir qualidade de vida. Realizar exames de rotina ajuda a identificar problemas ainda no início, permitindo um tratamento mais eficaz.
Quais exames básicos devem ser feitos todo ano
Os exames laboratoriais de rotina são essenciais para avaliar o funcionamento do organismo. Eles ajudam a detectar distúrbios silenciosos como colesterol alto, diabetes e inflamações.
Entre os principais estão o hemograma completo, glicemia, colesterol total e frações, além de exames de urina e função renal.
Quais exames ajudam a prevenir doenças silenciosas
Muitos problemas de saúde se desenvolvem sem sintomas, por isso exames preventivos são indispensáveis. Eles permitem descobrir condições em estágio inicial e iniciar o tratamento rapidamente.
Veja alguns dos mais indicados pelos médicos:
- Eletrocardiograma e pressão arterial para o coração
- Ultrassom abdominal para órgãos internos
- Exame de tireoide (TSH e T4 livre)
- Dosagem de vitamina D e cálcio
Dica rápida: mantenha um histórico dos resultados para comparar as variações ao longo dos anos.
Por que o check-up anual é tão importante
O check-up não é apenas para quem tem sintomas. Ele serve para monitorar o corpo e prevenir doenças antes que se tornem graves.
Além disso, possibilita ajustar hábitos de vida e acompanhar o impacto da alimentação, do peso e do estresse na saúde geral.
Quais exames específicos variam conforme o gênero e a idade
Homens e mulheres têm necessidades diferentes em determinadas faixas etárias. No caso das mulheres, é importante incluir mamografia, papanicolau e exames hormonais.
Já os homens devem fazer o PSA e avaliações da próstata a partir dos 40 anos, além de exames cardiovasculares regulares.
Como manter os resultados dos exames sob controle
Anotar as datas e guardar os resultados facilita o acompanhamento médico. Isso permite identificar pequenas mudanças e agir antes que elas causem maiores problemas.
O ideal é manter um check-up anual completo e complementar com visitas ao médico sempre que surgirem novos sintomas ou desconfortos.