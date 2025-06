Morte súbita em jovens e os exames para evitar mortes na prática esportiva

O trágico episódio envolvendo João Gabriel Hofstatter De Lamare, jovem atleta de apenas 20 anos que faleceu após sofrer um mal súbito durante uma meia-maratona em Porto Alegre, reacendeu o alerta para uma realidade rara, mas devastadora: a morte súbita em atletas. João faleceu no dia em que completava 20 anos, deixando familiares, amigos e a comunidade esportiva profundamente abalados.

Causas mais comuns por faixa etária

De acordo com o cardiologista Raphael Boesche Guimarães, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as causas variam conforme a idade do atleta:

Em atletas com até 35 anos:

A principal suspeita nestes casos é a cardiomiopatia hipertrófica (CMH), uma condição genética em que o músculo cardíaco se torna espessado de forma assimétrica, podendo obstruir a saída de sangue do coração e provocar arritmias fatais, especialmente durante o esforço físico. Muitas vezes, é silenciosa e só se manifesta em eventos graves como a morte súbita.

Outras possíveis causas nessa faixa etária incluem:

Anomalias congênitas das artérias coronárias

Miocardite (inflamação do músculo cardíaco, geralmente causada por vírus)

Doenças elétricas hereditárias, como a síndrome do QT longo e a síndrome de Wolff-Parkinson-White

Em atletas acima de 35 anos:

As causas predominantes são relacionadas ao acúmulo de gordura nas artérias do coração — a chamada doença arterial coronariana — com risco aumentado de infarto agudo do miocárdio, especialmente durante exercícios intensos.

Avaliação pré-participação esportiva: o que deve ser feito?

Nem sempre os exames clínicos de rotina são suficientes para identificar doenças silenciosas e potencialmente fatais. Por isso, Guimarães defende a avaliação médica individualizada antes da prática esportiva, principalmente para atletas de alta performance.

Segundo ele, essa avaliação deve considerar:

Histórico familiar, com foco em doenças cardíacas precoces ou morte súbita

Características do esporte praticado, como intensidade e frequência

Eletrocardiograma de repouso

Em alguns casos, também ecocardiograma e teste ergométrico

“As diretrizes internacionais, cada vez mais seguidas no Brasil, sugerem uma abordagem estratificada, ou seja, com exames complementares de acordo com os riscos identificados na anamnese”, explica o cardiologista.

O que muda com o diagnóstico precoce

A detecção de condições como a cardiomiopatia hipertrófica pode ser determinante. A partir do diagnóstico, é possível implementar medidas de segurança como:

Monitoramento cardíaco constante

Ajustes nos treinos

Uso de medicações específicas

Implantação de desfibriladores automáticos implantáveis em casos mais graves

“Tudo isso pode salvar vidas e até permitir que o atleta continue competindo, desde que com o devido acompanhamento”, destaca Guimarães.

Prevenção salva vidas

Embora rara, a morte súbita em jovens atletas exige atenção redobrada da medicina esportiva. A cardiomiopatia hipertrófica é, de longe, a principal responsável por esses casos em menores de 35 anos, mas não é a única vilã. O episódio que vitimou João Gabriel serve como um duro lembrete da necessidade de exames preventivos, cuidados contínuos e, acima de tudo, respeito à individualidade de cada coração.

“Prevenir é, sobretudo, reconhecer que cada coração tem uma história — e merece ser ouvido antes da linha de largada”, conclui o médico.