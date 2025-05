Mal súbito: entenda o que provocou a morte do filho de atriz da Globo

A recente perda do jovem Lucas, filho da atriz Ju Colombo, conhecida por seu papel na novela No Rancho Fundo (2024), trouxe à tona a gravidade do mal súbito do coração. Lucas, de apenas 21 anos, faleceu na Califórnia devido a uma condição cardíaca congênita que culminou na morte dele. A notícia reforça a importância de entender esse evento médico inesperado, suas causas e formas de prevenção.

Segundo a atriz, Lucas morreu na sexta passada (25/4). Ela detalhou que o filho se dedicava à fotografia e estudava há dois anos na Universidade Soka da América, na Califórnia. A última vez que os dois se viram pessoalmente foi no Ano-Novo. Em um desabafo emocionante nas redes sociais, Ju Colombo expressou sua dor, dizendo: “Meu filho agora mora em mim e estará comigo onde eu for”.

De acordo com a atriz, Lucas nasceu com uma deficiência congênita na válvula mitral: "sempre fizemos o acompanhamento e o quadro estava estabilizado, mas sabíamos que, em algum momento, a cirurgia poderia ser necessária. Ultimamente estávamos avaliando esta questão, mas ele teve uma intercorrência em seu quarto e não resistiu", desabafa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Colombo (@jucolombooficial)

"Di Menor", como Ju chamava carinhosamente o filho, era apaixonado pela vida, como contou a mãe: "A dor dessa partida tem dado lugar a uma gratidão imensa, pela honra de viver ao lado dele, aprender e ensinar, rir e me emocionar, usufruir da felicidade de ser mãe do Lucas. Muito obrigada, meu amor!", lamentou.

Em sua última publicação nas redes sociais há uma semana, Lucas postou imagens do show do rapper Tyler, the Creator, e legendou: "Pode ficar tranquila, mãe, teu filho tá vivendo, e tá vivendo bem!".

O que é o mal súbito?

O mal súbito é uma deterioração repentina e aguda do estado de saúde, frequentemente associada a problemas cardiovasculares ou neurológicos, que pode levar à perda de consciência, desmaio ou, em casos graves, à morte súbita. No caso do coração, o mal súbito está relacionado a condições que comprometem o funcionamento do órgão, como arritmias, infartos ou doenças congênitas, como a que afetava Lucas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac), mais de 300 mil brasileiros são vítimas de mal súbito anualmente, sendo 80% dos casos ligados a problemas cardíacos. A rapidez no atendimento é crucial, pois a condição pode evoluir para uma parada cardíaca em minutos.

Principais causas do mal súbito

O mal súbito do coração pode ser desencadeado por diversas condições, incluindo:

Arritmias cardíacas: Alterações no ritmo dos batimentos, como a fibrilação ventricular, são a principal causa. Elas desorganizam o bombeamento de sangue, levando à falta de oxigenação no cérebro e outros órgãos.

Doenças congênitas: Como no caso de Lucas, malformações cardíacas presentes desde o nascimento, como cardiomiopatia hipertrófica (coração hipertrofiado), aumentam o risco, especialmente em jovens.

Doença arterial coronariana: Obstrução das artérias do coração, comum em pessoas acima de 40 anos, pode causar infarto ou isquemia miocárdica.

Outros fatores: Estresse extremo, desidratação grave ou até mesmo a prática intensa de esportes sem avaliação prévia podem precipitar o evento, especialmente em pessoas com predisposição.

Em jovens, como Lucas, condições genéticas ou congênitas são frequentemente responsáveis, enquanto em adultos mais velhos predominam fatores como hipertensão, diabetes e aterosclerose.

Sintomas e sinais de alerta

O mal súbito pode surgir sem aviso, mas, em alguns casos, apresenta sintomas minutos ou segundos antes, como:



Dor torácica intensa

Falta de ar

Palpitações ou batimentos irregulares

Tontura, vertigem ou desmaio

Confusão mental ou fraqueza súbita

No entanto, em muitos casos, a perda de consciência é o primeiro sinal, o que torna a prevenção e o diagnóstico precoce essenciais.



Prevenção e cuidados



Embora o mal súbito seja imprevisível, algumas medidas podem reduzir o risco:



Check-ups regulares: Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico ajudam a identificar problemas silenciosos, especialmente em pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas.

Estilo de vida saudável: Alimentação equilibrada, prática regular de exercícios moderados (com orientação médica) e controle de fatores como hipertensão, colesterol e diabetes são fundamentais.

Atenção a jovens e atletas: Jovens com histórico familiar ou sintomas como desmaios durante atividades físicas devem passar por avaliação cardiológica detalhada antes de praticar esportes intensos.

Primeiros socorros: Em caso de mal súbito, ligar imediatamente para o SAMU (192) e, se possível, iniciar massagem cardíaca ou usar um desfibrilador externo automático (DEA) pode salvar vidas.

A importância do atendimento rápido



O caso de Lucas destaca a gravidade do mal súbito em pessoas com condições cardíacas preexistentes. A rapidez no socorro é decisiva: em paradas cardíacas, cada minuto sem intervenção reduz em cerca de 10% as chances de sobrevivência. Locais públicos com DEAs e treinamento em reanimação cardiopulmonar (RCP) são medidas que podem fazer a diferença.

Um alerta para a saúde do coração



A perda de Lucas, relatada por Ju Colombo, é um lembrete doloroso de que o mal súbito pode atingir qualquer pessoa, independentemente da idade. A conscientização sobre os riscos, a busca por diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis são passos cruciais para proteger o coração. Como reforça a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cuidar do coração é cuidar da vida.

Se você ou alguém próximo tem histórico de problemas cardíacos ou sintomas suspeitos, procure um cardiologista. A prevenção é a melhor forma de evitar tragédias e garantir mais tempo com quem amamos.

Leia o desabafo completo da Lu Colombo:

"Queridas e queridos amigos, hoje faço esse post para comunicar que, na última sexta-feira, dia 25, meu filho caçula Lucas, acometido de um mau súbito, fez a sua passagem.

Há dois anos Lucas morava na Califórnia, na SUA; Universidade Soka da América. Passou o ano novo conosco aqui no Rio de Janeiro, já se preparando para fazer um estágio de seis meses na Universidade Soka do Japão.

Ele nasceu com uma deficiência congênita na válvula Mitral, sempre fizemos o acompanhamento e o quadro estava estabilizado, mas sabíamos que, em algum momento, a cirurgia poderia ser necessária. Ultimamente estávamos avaliando esta questão, mas ele teve uma intercorrência em seu quarto e não resistiu.

ucas viveu uma vida muito, muito feliz! Realizou absolutamente tudo o que desejou. Sempre agregador, muito humano, leve e dono de uma sabedoria impressionante. Uma pessoa que me ensinou o amor em sua forma mais profunda e vasta, assim como seu sorriso. Menino luz!

Conversamos na sexta-feira, eu pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo, a alegria e honra que é ser a mãe dele e firmamos o pacto de avançarmos ainda mais. Ele me preparou…

Di Menor sempre foi meu agarradinho, colado em mim pra baixo e pra cima, companheiro das aventuras; fosse uma viagem emocionante, ou arrumar a cozinha e preparar uma comida bem gostosa. Quando estava pronto, Di Menor fez as malas e partiu para universidade. Sua primeira viagem solo… Lá, expandiu todo amor para pessoas do mundo todo, estudando, trabalhando, jogando, dançando, brincando e vivendo muitas novas experiências. Lindo demais ver o quanto ele estava pronto para vida. Nasceu pronto!

dor dessa partida tem dado lugar a uma gratidão imensa, pela honra de viver ao lado dele, aprender e ensinar, rir e me emocionar, usufruir da felicidade de ser mãe do Lucas. Muito obrigada, meu amor!

Tenho feito minhas orações intensamente. Como sou budista, tenho conversado com meu Gohonzon, como sempre conversei com Lucas e essa noite sonhei com ele. Às 03h despertei com o canto forte de um pássaro e fui invadida por uma felicidade intensa: Meu filho agora mora em mim e estará comigo onde eu for. Ele agora é o próprio universo em mim".