SIGA NO

683

Médico com estetoscópio (Darko Stojanovic / Pixabay)

Na última quinta-feira (26/10), a notícia da morte repentina da fotógrafa Ingryd Alves , aos 28 anos, assustou pessoas de todo o país. Ela foi acometida por um mal súbito, uma perda repentina de consciência que pode ser ocasionada por uma série de fatores e levar a óbito. Ingryd havia aparecido na mídia nessa mesma semana, após ter feito o ensaio fotográfico da filha de Neymar e Bruna Biancardi. A fotógrafa chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O mal súbito, como o próprio nome indica, “é um evento inesperado e, por vezes, dramático, em pessoas aparentemente saudáveis e/ou assintomáticas”, explica o cardiologista Ricardo Cals, do Hospital Santa Lúcia Norte. A visão escurece e a pessoa pode sentir fraqueza e tontura, como em um desmaio, até levar a uma perda de consciência. Dores de cabeça, taquicardia, dor no peito e falta de ar são sintomas que antecedem o acometimento.

Existem diversas causas para um mal súbito, as principais são doenças cardiovasculares, como infarto, arritmia cardíaca e Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Há outras causas menos graves e até benignas, tais como hipoglicemia, queda neuromediada de pressão arterial (síndrome vaso-vagal) e desidratação”, explica o especialista.

Em alguns casos, esse mal pode ocorrer sem nenhum sintoma prévio. No entanto, é comum que haja alguma doença, por vezes até desconhecida pela vítima. Por isso, “é importante a avaliação médica periódica, com a coleta da história clínica detalhada e a realização de exames complementares direcionados, conforme a individualidade de cada um”, destaca Ricardo Cals. Na coleta da história clínica, chamada de anamnese, o médico conhece a história do paciente, histórico familiar e faz exames físicos mais detalhados que podem ajudar em um diagnóstico presente ou de alguma doença que ele possa ter dali a algum tempo.

“Quando ocorre em jovens e leva à óbito, a principal hipótese é de alguma condição genética”, ressalta. “Já em indivíduos de maior idade, principalmente nos que têm comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, obesidade e tabagismo, há maior prevalência de infarto agudo do miocárdio, arritmias malignas e AVC”.

Embora sejam repentinos, os males súbitos podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. O médico ainda destaca a importância de manter-se hidratado e evitar longos períodos de jejum. Os primeiros socorros também são decisivos para evitar consequências mais graves.

O cardiologista Ricardo Cals afirma que um dos primeiros passos é checar o pulso e a respiração. Caso esteja sem pulso, o próximo passo deve ser iniciar a massagem cardíaca. Ele explica que a pessoa que tem o mal súbito fica irresponsiva, ou seja, não atende a chamados. “Caso a pessoa permaneça sem consciência, deve-se colocá-la em posição confortável, deitada e solicitar ajuda de terceiros para acionamento do socorrista do local ou ligar para um atendimento de urgência móvel”, aconselha. Mesmo se o indivíduo retomar a consciência sozinho, é necessário levá-lo imediatamente ao pronto socorro.