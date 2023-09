683

A doença cardíaca é altamente prevenível em até 70% dos casos através do cuidado com os hábitos de vida Freepik

Segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença cardíaca e cerca de 400 mil morrem anualmente em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. Somado a isso está o fato de a pandemia ter colaborado para o aumento dos problemas cardíacos, agravando ainda mais a situação e demonstrando que esse deve ser um assunto de extrema relevância.



"A doença cardíaca é altamente prevenível em até 70% dos casos através do cuidado com os hábitos de vida", afirma o médico cardiologista parceiro da Docway, empresa com foco em soluções de saúde digital, Denilton da Silva Guedes Oliveira.



O médico lista recomendações para auxiliar no cuidado com o coração:



Pratique exercícios físicos



Se manter ativo fisicamente, seja com atividades moderadas ou intensas, contribui para a saúde do corpo como um todo, mas especialmente para o sistema cardiovascular. Os exercícios são capazes de melhorar a vasodilatação, aumentar a performance do coração e ajudar no controle da pressão arterial, da glicemia e do colesterol, reduzindo a incidência de doenças cardíacas.



Cuide da sua alimentação



Nas últimas décadas, a indústria alimentar aperfeiçoou o sabor dos alimentos, oferecendo produtos cada vez mais saborosos. Mas como tudo tem um custo, muitos dos aditivos utilizados se mostraram prejudiciais à saúde, como o excesso de sal, gorduras não saudáveis e carboidratos. Para garantir uma alimentação saudável, é imprescindível optar sempre pelo consumo adequado de frutas, verduras e legumes, e evitar produtos muito industrializados.



Beba bastante água



Em média, 70% do corpo humano é composto por água. Por isso a importância de se manter hidratado. A água regula a temperatura do corpo, protege os órgãos vitais e os ajuda a absorver melhor os nutrientes, ajuda nosso metabolismo e ainda protege e hidrata as articulações e células. Por fim, a maior parte das condições médicas se beneficiam desse consumo.



Tenha boas noites de sono



Muitas pessoas sofrem com jornadas de trabalho elevadas e poucas horas de sono, o que contribui para a piora da saúde física e mental, além da descompensação de alguns quadros cardiovasculares, como hipertensão arterial. O recomendado é dormir entre sete a oito horas por noite, mas o fundamental é ter um sono reparador.



Cuide da sua saúde mental



Sintomas de ansiedade e depressão podem fazer com que os batimentos cardíacos e a pressão arterial aumentem consideravelmente. Por isso, inclua no seu dia a dia momentos de relaxamento e autocuidado.



Consulte um médico regularmente



Além de cuidar dos hábitos de saúde, é imprescindível consultar regularmente um médico de confiança, a fim de prevenir doenças e/ou diagnosticar problemas precocemente.