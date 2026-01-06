Assine
XÔ, SEDENTARISMO

Nunca fez atividade física? Saiba como começar e por quê

A prática regular de exercícios talvez seja a coisa mais importante quando se trata de saúde integral, afirma cardiologista e médico do exercício e esporte

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/01/2026 17:00

No início, o mais importante não é a intensidade; a prioridade deve ser criar constância
No início, o mais importante não é a intensidade; a prioridade deve ser criar constância

Começar a se exercitar pode parecer um desafio, principalmente para quem nunca teve o hábito, mas dar o primeiro passo é essencial para conquistar mais energia, prevenir doenças e viver com mais qualidade de vida.

De acordo com o cardiologista e médico do exercício e do esporte, Rafael Marchetti, a atividade física é um dos pilares centrais da saúde humana.

“A prática regular de exercícios talvez seja a coisa mais importante quando falamos de saúde integral. Ela beneficia o coração, o cérebro, os músculos, o humor e até a imunidade. O corpo foi feito para se movimentar e, quando não fazemos isso, ele adoece”, explica.

Comece com o que você tem

O primeiro passo é abandonar a ideia de que é preciso começar com treinos intensos ou academia. “Caminhar, subir escadas, fazer alongamentos e pequenas pausas ativas no dia já são formas de colocar o corpo em movimento”, afirma o médico.

Ele destaca que o mais importante é criar constância, e não intensidade logo no início. “O erro mais comum de quem começa é querer compensar o tempo perdido, mas no fim isso pode gerar lesões ou desmotivação. O ideal é começar com frequência leve, mas regular, sempre que possível com acompanhamento médico”.

Benefícios não são apenas físicos

Os efeitos positivos da atividade física ultrapassam o corpo, exercitar-se também melhora o humor, o foco e a qualidade do sono. “Quando nos movimentamos, o corpo libera substâncias como endorfina e serotonina, que ajudam a reduzir a ansiedade e os sintomas de depressão. Além disso, o exercício melhora a circulação cerebral e ajuda na cognição e na memória.”

Rafael Marchetti, cardiologista e médico do exercício e do esporte
Rafael Marchetti, cardiologista e médico do exercício e do esporte MF Press Global

Antes de iniciar qualquer programa de atividade física, o especialista recomenda uma avaliação médica, especialmente para quem tem histórico de doenças cardíacas, metabólicas ou respiratórias.

“O checape é essencial para definir a intensidade segura e o tipo de exercício mais adequado para cada pessoa. O acompanhamento médico e profissional garante que o início seja gradual e com segurança”, ressalta.

A importância da regularidade

O segredo está na regularidade. Estudos mostram que 30 minutos de atividade física moderada, cinco vezes por semana, já são suficientes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes tipo 2.

“O corpo se transforma pela consistência. É o hábito que gera os benefícios, não o excesso pontual”, reforça Rafael. “O exercício é um remédio natural e gratuito. Quanto antes você começar, mais cedo sentirá os benefícios e nunca é tarde para isso”, aconselha.

