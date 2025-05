Como a atividade física protege e estimula o cérebro

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, quanto mais cedo a prática de atividade física for incentivada como hábito, maiores serão os benefícios para a saúde. Entre eles estão a perda de peso, a melhora na disposição e a redução do risco de desenvolvimento de doenças. Mas há um benefício importante que costuma ser esquecido: a prática esportiva está diretamente relacionada à saúde do cérebro, influenciando o desenvolvimento neural, a cognição e a redução do estresse. Há comprovações científicas que demonstram o papel da atividade física tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças neurodegenerativas — que comprometem o sistema nervoso central.



A prática regular de esportes traz diversos benefícios a curto e longo prazo. Segundo o coordenador da UPX Sports, complexo esportivo localizado no campus Ecoville da Universidade Positivo, Zair Cândido, o exercício físico estimula o cérebro por meio de vários mecanismos: aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a oxigenação e também promove a produção de uma proteína essencial para a neuroplasticidade e a formação de novas conexões neurais, o BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro).





Quais resultados a prática esportiva surte na saúde cerebral?





Os principais benefícios da atividade física para o cérebro incluem a redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão, graças à liberação de serotonina e endorfina, conhecidos como hormônios do bem-estar. Também há melhora da memória, da atenção e da capacidade de aprendizado, uma vez que o exercício contribui para a comunicação neural e diminui a velocidade da perda de neurônios a longo prazo. Além disso, atua na prevenção de doenças neurodegenerativas. Entre as condições citadas pelo coordenador estão Alzheimer, Doença de Parkinson, depressão e ansiedade crônicas e AVC (acidente vascular cerebral).





Qual frequência ideal para sentir mudanças cognitivas?





A prática esportiva realizada cinco vezes por semana, por apenas 30 minutos, já é capaz de impactar positivamente o cérebro. “Mudanças no humor e na clareza mental podem surgir em semanas, mas benefícios cognitivos mais duradouros se tornam evidentes com a prática contínua por meses”, comenta Zair Cândido.

Portanto, a melhora no foco e no humor pode ser percebida logo após uma sessão, enquanto outros efeitos, como o aumento do volume cerebral, a neurogênese (formação de novas células) e a proteção cognitiva, surgem após semanas ou meses de prática regular.





Existe algum exercício que o estimule mais que os demais?





Os exercícios que geram maior impacto na saúde cerebral são os aeróbicos — como corrida, caminhada rápida, natação e ciclismo — por aumentarem significativamente o fluxo sanguíneo e a produção de BDNF. Para potencializar os resultados, Zair Cândido recomenda atividades como dança e esportes que envolvam coordenação e estratégia, como o tênis, pois combinam esforço físico com estímulo cognitivo.





É verdade que a prática de atividade física faz o "cérebro crescer"?





Um estudo publicado no PubMed observou que a atividade esportiva está relacionada ao aumento do volume cerebral. De acordo com Zair Cândido, esse “crescimento” ocorre no hipocampo,região associada à memória e ao aprendizado. “Além disso, promove a neurogênese (formação de novas células nervosas), aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e fortalece as conexões sinápticas. Portanto, é cientificamente correto afirmar que o exercício contribui para o ‘crescimento funcional’ do cérebro”, reforça.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia