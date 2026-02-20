Conservantes e aditivos alimentícios e risco de câncer

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

Diversos conservantes adicionados aos produtos alimentícios para prolongar sua vida útil apresentam associações significativas com o desenvolvimento geral de câncer.

As descobertas de mais de 100 mil indivíduos na coorte de um estudo francês NutriNet-Santé recentemente publicado destacam o impacto que as escolhas alimentares podem nos resultados de saúde. O estudo é mais uma peça no conjunto de evidências que apoiam os potenciais efeitos adversos à saúde desses alimentos industrializados ultraprocessados.

A principal autora, Touvier, e seus colegas já haviam descoberto que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, e vários estudos confirmaram essas descobertas.

Nos últimos cinco anos, eles concentraram suas pesquisas nos ingredientes que poderiam causar esses efeitos à saúde. Aditivos conservantes — substâncias que impedem a deterioração dos alimentos por microrganismos e oxidação — podiam ser encontrados em mais de 20% dos itens no banco de dados Open Food Facts World em 2024, de acordo com o contexto do estudo.

Os nitratos, por exemplo, são encontrados principalmente em carnes processadas, como presunto, salsichas e assim por diante. Os sulfitos são encontrados principalmente em bebidas alcoólicas, molhos e vinagre. Você também pode encontrar esses conservantes em muitos grupos de alimentos, como refeições prontas, doces industrializados e sobremesas lácteas.

Estudos conduzidos em modelos celulares ou animais já sugerem que vários desses conservantes apresentam riscos em termos de resistência à insulina, proliferação celular, inflamação ou estresse oxidativo. Muitos mecanismos estão envolvidos na etiologia do diabetes ou do câncer.

Touvier e seus colegas utilizaram a coorte NutriNet-Santé, que começou a recrutar participantes em 2009, para conduzir o “primeiro estudo” sobre aditivos conservantes e câncer em uma população humana.

Eles incluíram 105.260 indivíduos (idade média de 42 anos; desvio padrão de 14,5; 78,7% mulheres) que tinham pelo menos dois registros alimentares de 24 horas nos primeiros dois anos de acompanhamento, não relataram ingestão energética incorretamente e não tinham câncer preexistente.

A associação entre aditivos conservantes e a incidência de câncer serviu como desfecho primário

Os pesquisadores investigaram 58 aditivos conservantes no total e avaliaram o risco de câncer para aqueles consumidos por pelo menos 10% da população do estudo.Quase todos os participantes (99,7%) consumiram conservantes aditivos durante os primeiros dois anos de acompanhamento. Pelo menos 10% dos participantes consumiram 17 dos 58 conservantes analisados. Os conservantes mais consumidos incluíram ácido cítrico (91,7%), lecitinas (87,1%), sulfitos totais (83,5%), ácido ascórbico (83,5%), nitrito de sódio (73,8%) e sorbato de potássio (65,5%).

Após um acompanhamento mediano de 7,57 anos, 4% dos participantes desenvolveram câncer. As neoplasias mais comuns foram câncer de mama, próstata e colorretal.

Em comparação com os não consumidores, o risco geral de câncer foi significativamente maior nos participantes que consumiram maiores quantidades de não antioxidantes totais, sorbatos totais, metabissulfito de potássio, nitrato de potássio, acetatos totais, ácido acético e eritorbato de sódio.

O consumo regular de certos conservantes também foi significativamente associado a um risco aumentado de câncer de mama, incluindo não antioxidantes totais, sorbatos totais, metabissulfito de potássio, nitrato de potássio, acetatos totais e eritorbato de sódio.

A ingestão elevada de nitrato de sódio foi significativamente associada a um risco aumentado de câncer de próstata. No geral, 11 dos 17 conservantes avaliados não apresentaram associação com o desenvolvimento de câncer.

Os pesquisadores reconheceram as limitações do estudo, incluindo sua natureza observacional. No entanto, múltiplos fatores de confusão potenciais, como consumo de álcool e tabaco, atividade física, ingestão calórica, de açúcar, sal e fibras, e histórico familiar de doenças, foram cuidadosamente considerados nessas análises.

Maximizar a proteção do consumidor

Touvier e seus colegas continuam investigando os efeitos de conservantes aditivos em outros desfechos de saúde, incluindo doenças cardiovasculares e hipertensão. Eles também estão estudando corantes alimentares, tanto sintéticos quanto naturais, e misturas de aditivos. Segundo os autores, pode sim haver algumas interações e efeitos sinérgicos.

Eles também tratam biomarcadores de inflamação, estresse oxidativo, perturbações metabólicas e microbiota intestinal de milhares de participantes da coorte NutriNet-Santé e a interação desses marcadores com os perfis de exposição a alimentos ultraprocessados, conservantes e outros aditivos alimentares.

