Causas do aumento do câncer colorretal em adultos jovens

Pessoas nascidas após a ascensão dos Beatles à fama têm um risco maior de desenvolver esse tipo de câncer. Os motivos para isso ainda são debatidos. Enquanto as taxas de câncer colorretal têm diminuído em adultos mais velhos, a tendência se move na direção oposta para pessoas com menos de 50 anos, especialmente homens.

De fato, se compararmos um adulto médio nascido em 1990 com um nascido em 1950, o risco de desenvolver câncer de cólon no primeiro é duas vezes maior que o segundo. Para o câncer retal, é quatro vezes maior. No Brasil, estudos apontam um crescimento contínuo de diagnósticos em adultos jovens. Mais de 11% dos tumores de cólon e 18% de reto afetam pessoas abaixo dos 50 anos.

Dois estudos recentemente apresentados na prestigiada conferência Digestive Disease Week (DDW), em Chicago, identificaram potenciais fatores de risco associados ao câncer colorretal de início precoce.

O primeiro estudo, liderado por pesquisadores do New York Medical College, em Newark, Nova Jersey, no Saint Michael’s Medical Center, descobriu que a doença inflamatória intestinal, a obesidade e o histórico familiar estavam associados a um risco aumentado de câncer colorretal de início precoce. A equipe também identificou um fenótipo ligado a um risco aumentado entre indivíduos de 18 a 49 anos.

Outros fatores de risco identificados no estudo incluíram: síndrome metabólica, diabetes, esteatose hepática, microcitose, baixa ferritina, proteína C-reativa elevada, aumento da amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, baixo nível de lipoproteína de alta densidade (HDL), hipertrigliceridemia e trombocitose.

O segundo estudo, liderado por pesquisadores do Kaiser Permanente San Francisco Medical Center, encontrou uma associação entre o histórico de uso de antibióticos orais e um risco aumentado de adenomas colorretais em indivíduos com 50 anos ou menos. O risco de desenvolver adenomas colorretais de início precoce aumentou com o histórico de uso de antibióticos orais e atingiu o pico entre indivíduos com histórico de sete a nove ciclos de tratamento e dentro de um período de cinco a menos de oito anos desde a exposição aos antibióticos.

O câncer não é uma única doença, mas sim uma família inteira. As células que compõem nosso corpo se dividem de acordo com uma coreografia molecular estritamente coordenada. Quando figuras-chave nessa dança sofrem mutações e não conseguem desempenhar sua função, tudo sai do controle. O pedal do freio, no carro metafórico, para de funcionar e o acelerador é pressionado ao máximo.

As células se transformam em tumores, e essas massas famintas e deformadas pressionam nossos órgãos e nos deixam doentes. Quando um tumor invade nosso sistema vascular de veias e artérias, criando seus próprios vasos sanguíneos, as células cancerosas se desprendem e colonizam locais distantes do corpo, criando metástases.

Os cânceres recebem o nome do órgão onde se originam, e o câncer colorretal (CCR) afeta a última parte do nosso intestino. Levam décadas para que as mutações incorretas se acumulem a ponto de uma massa diagnosticável de células cancerosas ser visível. É por isso que o câncer geralmente está associado ao envelhecimento. (Os cânceres infantis têm diferenças genéticas que fazem com que apareçam muito mais rapidamente). Os cânceres colorretais diagnosticados em pessoas com menos de 50 anos são conhecidos como câncer colorretal de início precoce (CCR-IP).

Mas o que é preocupante é que algo está causando um aumento no número de adultos jovens diagnosticados com CCR, e isso não tem nada a ver com maior vigilância, especialmente porque essa faixa etária normalmente não é elegível para exames de detecção precoce de câncer.

Além disso, não está acontecendo apenas na América do Norte: um estudo realizado em 20 países europeus relatou que a incidência de CCR de início precoce aumentou significativamente há duas décadas. Para pessoas na faixa dos 30 anos, o número saltou de 2,8 pessoas por 100 mil habitantes em 2006 para 6,4 por 100 mil em 2016. Para pessoas na faixa dos 40 anos, o número aumentou de 15,5 para 19,2 por 100 mil em um período semelhante. Esse fenômeno foi denominado "efeito de coorte de nascimento".

Em países ocidentais como Canadá e Estados Unidos, ele afeta pessoas nascidas após 1960 ou 1970, dependendo da fonte consultada. As pessoas com CCR de início precoce tendem a ser um pouco diferentes daquelas que desenvolvem o câncer mais tarde na vida. Elas têm maior probabilidade de serem diagnosticadas devido aos sintomas, enquanto os adultos mais velhos têm maior probabilidade de serem diagnosticados durante um exame de rotina.

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Metade das pessoas com CCR de início precoce reclama de dor abdominal e até metade percebe fezes com sangue. Para um ço dos pacientes, trata-se de perda de peso e alteração nos hábitos intestinais. Esses casos, em comparação aos casos mais velhos, tendem a ocorrer no cólon descendente esquerdo ou no reto, e geralmente são diagnosticados em um estágio mais avançado, com o câncer provavelmente sendo mais agressivo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.