Canetas emagrecedoras e câncer de mama

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

A obesidade e o ganho de peso após o diagnóstico de câncer de mama são fatores de risco bem estabelecidos para o aumento da mortalidade específica por câncer de mama e da mortalidade por todas as causas. À medida que os agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1 RAs) e os agonistas de receptores duplos ou triplos mais recentes (miméticos da incretina) redefinem o manejo da saúde metabólica, os oncologistas enfrentam cada vez mais questionamentos sobre seu uso durante e após o tratamento ativo do câncer.

O tema foi abordado na 43ª Conferência de Câncer de Mama de Miami deste ano, com destaque para as perspectivas metabólicas e implicações clínicas desses agentes e seu impacto no câncer de mama. A conferência foi concluída com uma declaração preliminar das próximas diretrizes da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO).

As diretrizes afirmam que “os GLP-1 RAs podem ser considerados para perda de peso em pacientes que concluíram a terapia oncológica e com cautela para pacientes em terapias oncológicas estáveis baseadas em terapia endócrina, com base em dados observacionais limitados de segurança”.

Eles também afirmam: “Os agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1 RAs) não podem ser recomendados atualmente a pacientes que estejam recebendo ou iniciando quimioterapias e/ou imunoterapias devido à falta de dados sobre segurança e resultados”.

As principais conclusões e diretrizes da conferência são:

- O ganho de peso

A justificativa para o controle agressivo do peso no câncer de mama está enraizada em seu impacto prognóstico. Dados apresentados por Iyengar enfatizaram que o ganho de peso após o diagnóstico, calculado em uma média de 1,5 ano, está associado ao aumento da mortalidade.

Meta-análises envolvendo mais de 12 estudos confirmam que o ganho de peso aumenta tanto a mortalidade específica por câncer de mama quanto a mortalidade por todas as causas. Ensaios clínicos de grande escala, como o Women's Health Initiative (WHI), demonstram que uma perda de peso de 5% ou mais está associada a uma redução de 12% nos cânceres relacionados à obesidade.

Intervenções clínicas - de modificações no estilo de vida na análise post-hoc do estudo randomizado controlado Look AHEAD a cirurgia bariátrica no estudo de coorte pareado SPLENDID -, mostraram graus variados de sucesso na redução do risco de câncer, com a cirurgia bariátrica atingindo uma redução de até 32% nos cânceres relacionados à obesidade.

- Melhora de resultados de sobrevida

Dados retrospectivos emergentes sugerem que os agonistas do receptor de GLP-1 fazem mais do que apenas controlar o peso; eles podem influenciar positivamente a sobrevida ao avaliar miméticos de incretina em um contexto pós-diagnóstico.

Controle de peso: em um estudo retrospectivo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), pacientes com câncer de mama em estágios 0 a IV em uso de agonistas do receptor de GLP-1 RAs por uma mediana de 20 meses alcançaram alteração média de peso de -6,2 kg (IC 95%, -6,2 a -2,1), o que representou uma redução relativa de peso de 5%.

Sobrevida global (SG): dados do MD Anderson Cancer Center mostraram que pacientes em uso de GLP-1 RAs apresentaram uma SG mediana significativamente maior em comparação com os controles (mediana não atingida com GLP-1 RAs vs. 24,1 anos para o grupo controle).

Interação com terapia endócrina: o estudo de coorte observacional retrospectivo do MD Anderson Cancer Center também constatou que o uso de tamoxifeno ou inibidor de aromatase (IA) está tipicamente associado a um ganho de peso de +2,3 kg (P = 0,037).

- Diabetes e o uso de agonistas

Além da perda de peso, esses agonistas parecem um efeito protetor contra o desenvolvimento e a progressão do câncer.

Risco comparativo: em pacientes com diabetes tipo 2, o uso desses agonistas foi associado a uma incidência de câncer 7% menor em comparação com os inibidores da DPP-4.8

Benefícios gerais: em uma população mais ampla, com ou sem diabetes, o uso deles foi associado a uma incidência de câncer 17% menor.

- É necessária cautela

Embora os benefícios no contexto de sobrevida sejam promissores, Iyengar destacou a necessidade de cautela para pacientes que estejam atualmente em tratamento ativo intensivo.

Contexto neoadjuvante: especificamente, recomenda-se cautela para pacientes que utilizam (GLP-1 RAs) durante regimes neoadjuvantes, como o estudo de fase 3 KEYNOTE-522, o qual utiliza quimioterapia e imunoterapia.

Diretrizes preliminares da ESMO: as diretrizes futuras da ESMO afirmam que os GLP-1 RAs não podem ser recomendados atualmente para pacientes que iniciam ou recebem quimioterapia ou imunoterapia devido à falta de dados de segurança e resultados.

Terapia estável: uso pode ser considerado com cautela para pacientes em terapias endócrinas estáveis, desde que haja monitoramento rigoroso.

- Gerenciando a descontinuação

Um desafio significativo com a terapia com esses agonistas é a taxa de reganho de peso após a interrupção da medicação.

Reganho de peso: pacientes geralmente apresentam um rebote de peso de 7% a 12% após a descontinuação do GLP-1 RA.

Protocolo de redução gradual: para mitigar esse efeito, os especialistas sugeriram considerar uma redução gradual da dose ao longo de pelo menos 20 semanas.

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Critérios para reinício: médicos devem considerar aumentar a dose ou reiniciar a terapia se o paciente apresentar um reganho de peso superior a 5%.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.