Checapes regulares: aliados essenciais na prevenção de doenças silenciosas

Realizar um checape anual é fundamental para prevenir doenças e garantir qualidade de vida. No entanto, grande parte da população ainda não prioriza essa prática. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 70% dos brasileiros não realizam checapes anualmente. A realização desses exames é essencial para a identificação precoce de potenciais problemas de saúde, especialmente no caso de doenças que inicialmente podem ser silenciosas, como hipertensão e diabetes.

Essas condições podem não apresentar sintomas em seus estágios iniciais e, se não tratadas, podem evoluir para complicações graves. Além disso, estão entre as doenças que mais causam mortes no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Entre as oito doenças específicas com maior mortalidade no país estão: infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertensão, acidente vascular cerebral (AVC), câncer de pulmão e insuficiência cardíaca. Muitas delas podem ser diagnosticadas precocemente por meio de checapes regulares, evitando consequências mais graves.



A importância da prevenção



Suellen Torres, clínica médica do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), ressalta a importância desse acompanhamento preventivo. "Os checapes são essenciais para a prevenção de doenças, pois algumas podem ser silenciosas no início”, afirma. Segundo a médica, hipercolesterolemia (colesterol alto), trigliceridemia, pré-diabetes, diabetes inicial, hipertensão e HIV estão entre as principais doenças silenciosas que podem ser identificadas em um checape. “Se não diagnosticadas e tratadas precocemente, condições como hipertensão, diabetes e colesterol, por exemplo, podem evoluir para complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais”, diz.



A detecção precoce é possível por meio de exames laboratoriais, físicos e avaliação clínica detalhada. Além disso, exames de rotina podem revelar outras alterações, como distúrbios da tireoide (hipotireoidismo e hipertireoidismo) e anomalias no eletrocardiograma que sugerem doenças isquêmicas do coração.



Frequência e adoção de hábitos saudáveis



Segundo a médica, a frequência ideal para a realização dos exames depende do perfil do paciente. Indivíduos saudáveis devem realizar checapes anuais, mas, em alguns casos, pode ser necessário um acompanhamento mais frequente. Por isso, é fundamental que cada situação seja avaliada individualmente pelo médico.



Além da prevenção, o checape também promove a conscientização sobre a saúde e reforça a importância do autocuidado. Segundo Suellen, adotar hábitos saudáveis é um passo essencial para reduzir a incidência de doenças silenciosas e melhorar a qualidade de vida. Entre as principais recomendações, estão a prática de atividade física regularmente, manter uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes, ter um sono reparador de 6 a 8 horas por noite, manter-se hidratado e evitar o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas.

