O Dia Internacional do Homem, celebrado nesta terça-feira (19), tem como objetivo promover a conscientização sobre a saúde masculina, incentivar o cuidado integral com o corpo e a mente, além de reforçar princípios de igualdade de gênero em diferentes aspectos da vida social e familiar. A celebração coincide com o Novembro Azul, campanha mundial de combate ao câncer de próstata.

Ambas as iniciativas destacam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, promovendo a adoção de hábitos saudáveis e o cuidado integral, que inclui a saúde mental, o monitoramento de doenças cardiovasculares e a detecção de outros tipos de câncer.



Apesar das campanhas, os homens ainda negligenciam os cuidados médicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, as mulheres procuram mais os serviços de saúde do que os homens. Dados do Ministério da Saúde mostram que 31% da população masculina não tem o hábito de ir ao médico, e um levantamento da rede de saúde Dr. Consulta revelou que os homens agendam consultas com urologistas quatro vezes menos do que as mulheres com ginecologistas.

Além disso, cerca de 70% dos homens só vão ao médico incentivados por mulheres ou familiares, conforme pesquisa do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo. Essa resistência ao cuidado reflete-se nos números alarmantes do câncer de próstata, responsável por quase 30% dos óbitos masculinos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para 2024 e 2025, a instituição estima 72 mil novos casos e cerca de 16 mil mortes anuais pela doença.

Diferentes fases da vida

O urologista Rodrigo Lima destaca que o cuidado com a saúde masculina deve começar na infância. “Problemas como fimose, malformações genitais e ausência de descida do testículo devem ser acompanhados por um médico, e a continuidade desse cuidado ao longo da vida é essencial”, explica.

Na adolescência e juventude, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e o câncer de testículo são mais comuns, enquanto a formação de cálculos renais ocorre frequentemente entre os 20 e 40 anos. Já na maturidade, a atenção deve se voltar para a andropausa, o crescimento benigno da próstata e o câncer de próstata.





Exames essenciais para o checape masculino

Ultrassonografia de próstata, rins e vias urinárias : ajuda a identificar alterações na próstata, bexiga e possíveis cálculos urinários

: ajuda a identificar alterações na próstata, bexiga e possíveis cálculos urinários PSA Total : exame de sangue que monitora a saúde da próstata, essencial para homens a partir dos 50 anos, ou aos 45 para quem possui fatores de risco

: exame de sangue que monitora a saúde da próstata, essencial para homens a partir dos 50 anos, ou aos 45 para quem possui fatores de risco Toque retal: indispensável para detecção de tumores que não afetam os níveis de PSA, sendo recomendado anualmente a partir dos 50 anos

“O preconceito e a falta de conscientização são barreiras que precisam ser superadas. Realizar exames preventivos é um ato de amor próprio e responsabilidade com a própria vida e com a família”, reforça Rodrigo Lima.

A saúde mental também merece atenção. Incentivar o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é crucial, especialmente em um contexto de tabus que dificultam o diagnóstico e o tratamento de transtornos emocionais e mentais em homens.

