O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) afirmou, em 2022, que metade da população de jovens brasileiros sente a necessidade de pedir ajuda para questões sobre saúde mental. Considerando esse dado, a startup Inner Health, desenvolvedora da Bia, assistente virtual por meio de inteligência artificial (IA), observou que 50% de seus usuários têm menos de 24 anos e 75% são do sexo feminino, além de uma curiosidade: o horário de pico do uso da plataforma é entre 22h e 2h da madrugada.

Segundo o fundador e CEO da Inner Health, Diego Silva, a informação reflete padrões noturnos na busca por auxílio emocional. “Os dados que temos em mãos são, ao mesmo tempo, surpreendentes e alarmantes. A faixa etária dos nossos usuários indica que a juventude está encontrando na tecnologia uma válvula de escape para questões emocionais. Já o acesso expressivo da plataforma durante a madrugada revela a solidão e a ansiedade que esses jovens enfrentam no silêncio da noite, além de nos lembrar que não temos muito a quem recorrer quando mais precisamos".





A startup, fundada em 2023, oferece terapia virtual via WhatsApp, usando uma inteligência artificial treinada em métodos comprovados para amenizar sintomas de ansiedade, estresse, baixa autoestima entre outros. Poucos meses após o lançamento, a Bia conquistou uma ampla base de jovens adeptos à terapia assistida por IA. “75% dos nossos usuários são mulheres, e isso destaca não apenas a busca ativa por suporte, mas também a necessidade de ampliar o acesso a ferramentas eficazes para auxiliar essa população a lidar com suas emoções e desafios diários”, afirma o CEO.





Diego Silva acredita ainda que a adesão massiva em horários fora do convencional revela uma urgência oculta entre os jovens. “O fato de muitos buscarem ajuda emocional no período noturno aponta para o crescente desconforto emocional que parece se intensificar à noite, quando as distrações do dia cessam e os pensamentos ganham mais força. A tecnologia chega como um recurso imediato, ao alcance de um toque, para aliviar essas pressões internas".