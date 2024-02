A cirurgia de fimose, quando bem indicada, não tem risco de ocorrer o embutimento do pênis, e por isso é preciso atentar-se para a anatomia do pênis

Muita gente pode não saber, mas a cirurgia de fimose, se for feita sem avaliar a anatomia do órgão, pode embutir o pênis. O risco dessa complicação será o tema da palestra que o urologista brasileiro Ubirajara Barroso Jr. fará no primeiro Congresso da Sociedade de Urologia Pediátrica do México, que acontece de 20 a 24 de fevereiro, na Cidade do México, e que reunirá grandes nomes da urologia pediátrica de todo o mundo.

“A cirurgia de fimose, quando bem indicada, não tem risco de ocorrer o embutimento do pênis. Por esse motivo é preciso atentar-se para a anatomia do pênis. Existem pênis que já possuem uma característica de estar embutido na gordura pubiana e escroto e, quando retiramos a fimose, esse pênis fica com o aspecto ainda mais embutido ou encarcerado”, explica Ubirajara Barroso, chefe da divisão de cirurgia urológica reconstrutora e urologia pediátrica do Hospital da Universidade Federal da Bahia e segundo secretário da Sociedade Brasileira de Urologia.

Frequentemente, após a cirurgia de fimose realizada de forma equivocada, que pode resultar no encarceramento do pênis, os pais acreditam que a situação se resolverá com o crescimento da criança. No entanto, Ubirajara, que também é secretário-geral da International Children's Continence Society, relata que, à medida que a criança cresce, surge a preocupação com a aparência, muitas vezes associada à percepção de um pênis infantil.

“Ao realizar a cirurgia, é essencial considerar todos os aspectos, garantindo uma cicatriz linear e buscando uma harmonia genital. Quando identificamos, ao avaliar a anatomia peniana, que aquele órgão vai ficar embutido, é fundamental usar a técnica de fixação da base do pênis na fáscia de Buck. Assim, o órgão permanece exteriorizado após a cirurgia, evitando complicações futuras,” esclarece, destacando a importância de o profissional ter um olhar especializado para a identificação da necessidade dessa intervenção.

O pênis embutido pode ocorrer desde o nascimento ou ser adquirido após a cirurgia de fimose, por exemplo. Caso o cirurgião não tenha identificado na avaliação da fimose que aquele pênis ficará encarcerado, a complexidade da cirurgia de correção aumenta, visto que não haverá pele para desembutir o pênis.

“Ao remover o excesso de pele é comum que o pênis retraia em alguns casos. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas não buscam ajuda, levando a desconfortos que podem inibir o adulto. Em situações mais graves, quando há um encarceramento significativo, a busca por assistência médica é mais frequente." Ubirajara lembra que a cirurgia de fimose é um procedimento seguro quando realizada por um profissional que possui experiência em cirurgia reconstrutora.

Em sua participação no congresso mexicano, Ubirajara Barroso, coordenador da disciplina de urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), irá apresentar, além da aula sobre a correção de pênis embutido, outra sobre o uso da eletroestimulação nas disfunções vesicais.

A eletroestimulação é uma abordagem que melhora da função vesical em crianças, especialmente aquelas com bexiga hiperativa e que possuem problemas miccionais. Vários estudos evidenciam a eficácia do uso da estimulação elétrica transcutânea parassacral (TENS) no tratamento da bexiga hiperativa em crianças. Ubirajara, juntamente com a equipe da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, desenvolveu os protocolos que hoje são usados mundialmente no tratamento das disfunções urinárias com a TENS.

A abordagem do método TENS é o padrão-ouro no tratamento da bexiga hiperativa em crianças. Ela pode melhorar inclusive a sensibilidade da bexiga em casos de postergação da micção, urgência miccional e escape de urina na roupa. A eletroestimulação é explorada como uma alternativa eficaz, com resultados observáveis após um curso de até 30 sessões.

“Fomos o primeiro grupo a tratar disfunções urinárias em crianças somente através de técnicas de fisioterapia sem uso de medicações. O nosso grupo ajudou a desenvolver novos protocolos que hoje têm sido utilizados no mundo inteiro.”