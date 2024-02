O clima do Carnaval com seus blocos, desfiles e animação já é realidade em muitas cidades brasileiras, período que pede maior atenção de pais e responsáveis para que os adolescentes desfrutem das festividades sem riscos. Em resposta a essa necessidade, a ONG Aldeias Infantis SOS desenvolveu uma lista de dicas de orientação para o período, visando garantir a segurança durante as celebrações.



Erika Tonelli, especialista em entornos seguros e protetores da Organização, destaca que aglomerações, músicas intensas e movimentações representam desafios adicionais durante as festividades, especialmente considerando a fase de descobertas e influências externas, que caracterizam a adolescência.



"A presença e supervisão de responsáveis são essenciais, especialmente neste momento, para assegurar um ambiente seguro, propício ao desenvolvimento saudável dos adolescentes", afirma a especialista, que enfatiza também a importância de compartilhar a informação de que casos de atos libidinosos contra meninos e meninas de 14 anos ou menos, com ou sem o devido consentimento, são caracterizados como estupro de vulnerável, sob pena de reclusão de oito a 15 anos (Lei 12.015/2009).



Abaixo, confira algumas dicas da especialista da Aldeias Infantis SOS:



1. Orientação em primeiro lugar



Ao participar destes eventos, deve-se orientar os adolescentes a manterem vigilância sobre seus copos, evitando deixá-los sozinhos na mesa. Recusar bebidas oferecidas por estranhos é uma prática fundamental para prevenir situações de vulnerabilidade.



Além disso, garantir que os jovens forneçam o endereço do evento para o responsável e, sempre que possível, providenciar o transporte para levá-los e buscá-los, o ideal é priorizar espaços onde medidas de segurança são rigorosamente aplicadas e a circulação de pedestres é respeitada. Afinal, assumir essa responsabilidade garante um ambiente mais seguro e supervisionado, tranquilizando pais e cuidadores quanto ao bem-estar de seus filhos(as).



2. Transporte



Aconselhar os adolescentes a não voltarem para casa com estranhos, especialmente ao utilizar transporte público à noite, é uma precaução fundamental para garantir a segurança. Recomenda-se que, ao utilizar o transporte público, optem por assentos próximos ao motorista ou a outras pessoas, criando uma camada adicional de proteção.



Para aqueles que vão de carona, é importante que o motorista esteja sóbrio para levar os passageiros em segurança para casa. Sabe-se que álcool e direção de veículo não combinam e quem comete essa infração poderá ser responsabilizado ao colocar a vida das pessoas ao redor em risco.



Lembre-se que locais com maior incidência de atropelamentos frequentemente estão associados a áreas onde a ingestão de bebidas alcoólicas é intensa. A orientação correta contribui para reduzir os riscos e reforça a importância da vigilância pessoal nas situações em que a segurança deve ser primordial.



3. Excesso de álcool



Estabelecer diálogos abertos com os filhos sobre os riscos do consumo excessivo de álcool também é essencial. Tais conversas devem ir além da proibição, oferecendo suporte emocional e destacando a importância de construir uma base sólida para evitar o desenvolvimento de hábitos prejudiciais no futuro.

Além disso, é importante alertar sobre os potenciais perigos do convívio próximo com amigos que têm o costume de consumir álcool regularmente, lembrando que a influência do meio social pode ser um fator determinante nas escolhas individuais, e a conscientização sobre os riscos associados a padrões de consumo excessivo entre amigos pode ser preventiva.



Ao encorajar a escolha de amizades saudáveis e promover um ambiente que desestimule comportamentos prejudiciais, os pais contribuem para moldar as decisões de seus filhos e proteger sua saúde física e mental.

A habilidade de identificar sinais precoces de problemas relacionados ao álcool, como olhos vermelhos, fala arrastada, problemas de coordenação e mudanças comportamentais, permite aos pais intervir prontamente, proporcionando o apoio necessário para superar essas situações, antes que se agravem.



4. Cuidados durante a folia

Durante os momentos festivos ao sol, é essencial destacar a importância do autocuidado, incluindo a proteção da pele e a hidratação adequada.



Ao orientar sobre pausas, alimentação equilibrada e uso de protetor solar, os pais capacitam seus filhos a adotarem uma abordagem consciente para manter a saúde do corpo. Além disso, ressaltar o consumo adequado de água é crucial nos dias de celebração.



5. Em caso de emergência

A Aldeias Infantis SOS destaca ainda a importância de acionar e denunciar quaisquer ocorrências pelos telefones: