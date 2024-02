O Carnaval está chegando e muitas pessoas estão nos preparativos para brilhar não apenas em desfiles, mas também durante toda a folia, nos bloquinhos e festas. Além da prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada, a escolha por tratamentos estéticos injetáveis que garantem firmeza e melhoram a qualidade da pele está em alta. Entre as celebridades que abriram suas caixinhas de segredos está a musa do carnaval Sabrina Sato, que compartilhou sua rotina de cuidados com a pele para manter a luminosidade durante os desfiles.

“Depois da minha gestação, eu passei a usar bioestimulador para tratar a flacidez do abdômen e bumbum que estavam me incomodando. Em conversas com o meu dermatologista, ele também recomendou a aplicação de ácido hialurônico para amenizar algumas linhas de expressão e auxiliar na qualidade da minha pele. Para mim, se tornou algo que faz parte dos meus cuidados de beleza que eu não abro mão, junto com a rotina de hidratação diária. O meu carnaval é praticamente uma maratona, por isso, essa rotina de cuidados que é habitual no meu ano fica ainda mais intensa e eu procuro o meu dermatologista para realizar as aplicações”, relata Sabrina.

No caso do bioestimulador e do ácido hialurônico, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável Redes Sociais; Reprodução



A dermatologista Natália Nascif comenta que os procedimentos citados por Sabrina também são mais procurados em sua clínica no período de carnaval. “Em alguns pacientes, realizamos a aplicação do bioestimulador de colágeno na região lateral do rosto e o ácido hialurônico injetável nas maçãs do rosto, promovendo a produção progressiva de colágeno e alcançando um efeito lifting imediato. Além disso, surgem demandas para melhorar a textura da pele e promover um abdômen mais firme. Mas o que vem sendo mais evidente e tem sido a maior demanda dos pacientes hoje no consultório, é a busca por tratamentos que trazem resultados com aparência natural e foco na qualidade de pele”, explica Natália.

Leia também: Preenchimento: caso de influencer alerta para riscos em procedimentos estéticos

Para quem também aproveita o feriado de carnaval nos bloquinhos e outras festas, os cuidados são os mesmos. A influenciadora Jessica Flores, por exemplo, conta os seus preparativos para brilhar muito e garantir um visual especial nas festas desse período. “Conversei com a minha dermatologista e, em conjunto, decidimos utilizar ácido hialurônico nos lábios, o que garante mais hidratação e aquele volume que todo mundo deseja”, comenta.

De acordo com a influenciadora, em um vídeo postado em suas redes sociais, ela usa o ácido hialurônico injetável, porque tem uma pequena assimetria no lábio e o tratamento ajuda a corrigir. “Eu me olho no espelho e fico super feliz quando vejo o resultado final. Isso me deixa ainda mais animada pra curtir o carnaval”, afirma.

É importante destacar que, antes de usar qualquer produto, é fundamental consultar um profissional injetor para entender quais são os cuidados indicados para cada pele.