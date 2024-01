O colesterol desempenha funções importantes no organismo, mas o excesso de gordura nas artérias pode acarretar infarto do miocárdio

Por definição, o colesterol é um tipo de lipídio importante para o corpo humano. É responsável pela produção da vitamina D, hormônios esteroides e ácidos biliares, e por integrar a membrana celular. Contudo, o elevado nível no sangue é uma das principais causas para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), como mostra o levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a instituição, estima-se que todos os anos ocorram, no mundo, cerca de 17 milhões de mortes prematuras – pessoas com menos de 70 anos – por condições crônicas não transmissíveis.

Em setembro de 2022, a OMS publicou que 86% das mortes por doenças cardiovasculares poderiam ter sido evitadas ou postergadas com prevenção e tratamento. Cardiologista da rede Meu Doutor Novamed da unidade do bairro de Moema, na capital paulista, Lays José Moreschi explica o impacto da quantidade de colesterol no sangue para a saúde. “O colesterol desempenha funções importantes em nosso organismo. Precisamos de uma quantidade pequena para manter as necessidades do corpo. Todavia, o excesso de gordura nas artérias pode acarretar um infarto do miocárdio”.

LDL x HDL

“Por composição, o colesterol é insolúvel no plasma sanguíneo e, portanto, necessita de lipoproteínas – proteínas carregadoras de gorduras – para ser transportado na circulação”, explica a cardiologista, que esclarece as principais características e quantidades recomendadas para o LDL – o chamado colesterol ruim – e o HDL – conhecido como colesterol bom.

LDL: responsável pelos processos ateroscleróticos, caracterizado pela formação de placas capazes de obstruir as artérias. Em grandes volumes, o LDL pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs, e até afetar outros órgãos. Por isso, é conhecido como colesterol ruim. Seu nível deve ser mantido abaixo de 100 mg/dL.

HDL: evita a obstrução de artérias, levando o LDL novamente para o fígado, e assim impedindo que o colesterol ruim fique livre na circulação. Pela sua função de controle, é conhecido como colesterol bom, e seu nível deve ser mantido acima 60 mg/dL.

Como evitar taxas elevadas de colesterol?

Entre as principais medidas para controle dos níveis de colesterol e manutenção da vida saudável, Lays José Moreschi, destaca:

Hábitos saudáveis: a primeira medida diante dos elevados níveis de colesterol é priorizar o cultivo de comportamentos saudáveis

Prática de exercício físico: manter o corpo em movimento é fundamental para controlar o aumento nas taxas de colesterol. Especialmente porque a atividade está associada ao aumento do HDL

Alimentação equilibrada: escolher bem os alimentos é um passo essencial para se alcançar o equilíbrio. É importante ter uma alimentação rica em frutas e verduras, priorizando a ingestão de vitaminas e água

Rotina sem comportamentos prejudicais ao organismo: o tabagismo e consumo exagerado de álcool podem suscitar complicações para o coração e para a saúde como um todo

O aumento do LDL pode ter, também, origem genética, como reforça a cardiologista. “A condição é denominada hipercolesterolemia familiar e representa um risco considerável ao paciente, podendo desencadear doença arterial coronariana precoce”.

Além da adoção de hábitos saudáveis, a médica ressalta a importância do acompanhamento multidisciplinar com a equipe de saúde. “A prevenção deve ser feita diariamente. Mas, junto às medidas preventivas de autocuidado e de busca por uma vida saudável, é importante manter um acompanhamento regular. A abordagem multidisciplinar é fundamental, pois ajuda os pacientes nesse processo de adoção de estilo de vida mais saudável”, ensina Lays José Moreschi.