O uso do preservativo continua sendo o método de barreira mais seguro para a prevenção do HIV e outras ISTs

A prevenção da transmissão vertical do HIV, responsável por quase todos os casos de Aids em crianças no Brasil, é uma prioridade na saúde pública. Em 2024, o Ministério da Saúde divulgou um novo Boletim Epidemiológico de HIV e Aids, que destaca os avanços no diagnóstico precoce e na redução das taxas de mortalidade. Em 2023, foi registrado o menor índice de óbitos por Aids na última década, marcando 3,9 mortes por 100 mil habitantes.

"A detecção precoce e o início imediato do tratamento antirretroviral reduzem a transmissão vertical do HIV para menos de 2%", destaca Luis Otavio Teixeira, especialista em Gestão e Garantia da Qualidade Laboratorial.

Desafios no Pré- e Momento do Parto

Apesar da alta aceitação do teste anti-HIV durante o pré- e no parto, desigualdades sociais ainda influenciam a cobertura. Estudos apontam que mulheres não brancas e com baixa escolaridade têm menor probabilidade de receber a oferta do teste em comparação às mulheres brancas e com maior escolaridade.

"É fundamental ampliar o acesso ao teste para todas as gestantes, independentemente de sua condição socioeconômica, garantindo consultas regulares de pré- e orientação adequada", ressalta Levindo Teixeira, farmacêutico bioquímico e pós-graduado em Qualidade Laboratorial.

Referência em diagnóstico laboratorial, a Humana Laboratório reforça seu compromisso em promover saúde e bem-estar, oferecendo serviços de triagem neonatal e vacinas essenciais para mães e bebês.

O diagnóstico precoce por meio do teste de HIV neonatal é um aliado poderoso na prevenção da transmissão vertical. A implementação de políticas públicas que assegurem acesso universal ao teste e ao tratamento continua sendo a base para proteger a saúde das futuras gerações.