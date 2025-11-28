Desabafo de Ivete Sangalo em show viraliza após separação

Ivete Sangalo teve um desabafo feito em show no Rio de Janeiro viralizado após anunciar, na quinta-feira (27), o fim do casamento com Daniel Cady. O vídeo foi registrado no sábado (22), durante a turnê Clareou, quando a cantora falou sobre momentos difíceis, renascimento e a busca pela felicidade. Fãs relacionaram a fala à separação, divulgada nas redes sociais pelos dois.

O que Ivete disse no show?

Antes de cantar Eu Mereço Ser Feliz, Ivete afirmou que todos merecem felicidade e citou períodos de estagnação emocional. Segundo ela, sempre existe uma saída, mesmo quando difícil de encontrar. A artista destacou que "a vida vai se transformando" e que, ao superar desafios, "a gente sai renascendo" e "vitorioso".

A cantora também comentou sobre a importância da turnê de samba. Ela afirmou que o projeto representa um renascimento pessoal, apesar de manter sua ligação com o axé e com o Carnaval.

Como os fãs reagiram ao desabafo?

Após a repercussão do vídeo, internautas passaram a associar o discurso à separação. Uma fã afirmou que havia uma "mensagem subentendida". Outro comentário destacou que Ivete parecia "consciente e segura".

Reprodução / Internet

O que o casal anunciou sobre o fim do casamento?

Ivete e Daniel divulgaram um comunicado conjunto confirmando o encerramento do casamento de 16 anos. No texto, afirmaram que a decisão foi tomada de forma "conjunta e madura" e que representa a escolha mais coerente para ambos.

O que eles pediram ao público?

No anúncio, Ivete e Daniel solicitaram privacidade para conduzir a transição "da maneira mais serena possível". Afirmaram ainda que seguem unidos no compromisso com o bem-estar das crianças e na preservação do afeto familiar.