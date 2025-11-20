Entretenimento
Shawn Mendes se hospeda na casa de Ivete Sangalo em Salvador e fortalece relação com o Brasil
Ela contou que Shawn “lavou o prato, cuidou das crianças, varreu a casa”, misturando-se naturalmente à rotina da família. Tudo começou quando ele lhe enviou uma mensagem pedindo ajuda para aproveitar a Bahia. : "Ivete, tô indo pro Brasil e quero ir à Bahia. Você me ciceroneia?". Foto: Reprodução/Instagram / @sougamboadebaixo
Ela topou de imediato, mas brincou que os dias foram mais intensos do que imaginava. No período em Salvador, os dois circularam pela cidade: visitaram pontos históricos, foram ver o mar, conheceram iniciativas culturais e estiveram com Carlinhos Brown. Foto: Reprodução/Instagram
Pouco depois, o artista retornou à capital baiana e foi visto na praia do Buracão, onde tirou fotos com fãs e virou meme por aparecer repetidamente com o mesmo short verde - o que rendeu brincadeiras nas redes. A recepção calorosa apenas reforçou a afinidade entre o cantor e o público brasileiro. Foto: Reprodução/Redes sociais
A história de Shawn Mendes começa em 8 de agosto de 1998, em Pickering, no Canadá. Filho de pai português e mãe britânica, cresceu em um ambiente familiar que valorizava a música, embora ele tenha desenvolvido boa parte de suas habilidades de forma autodidata. Foto: Instagram @shawnmendes
Aos 14 anos, aprendeu violão assistindo a vídeos na internet e começou a gravar suas primeiras interpretações. Sua virada aconteceu em 2013, quando publicou no Vine um cover de “As Long As You Love Me”, de Justin Bieber. Em poucas horas, o vídeo se espalhou e atraiu milhares de novos seguidores. Foto: Shawn Mendes Instagram
Em 2015, veio o álbum "Handwritten", que alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos e no Canadá. Nele, "Stitches" se transformou em um hit internacional, abrindo portas para turnês, premiações e uma legião global de fãs. Foto: Instagram @shawnmendes
Seu segundo disco, "Illuminate", lançado em 2016, confirmou seu status de fenômeno, impulsionado pelo enorme sucesso de "Treat You Better". O trabalho estreou no topo da Billboard 200 e logo recebeu certificado de platina. Ao longo dos anos seguintes, Shawn continuou a cultivar uma discografia sólida. Foto: Reprodução Instagram
Canções como "Mercy", "There’s Nothing Holdin’ Me Back", "In My Blood", "If I Can’t Have You" e "Señorita", esta última em parceria com Camila Cabello - com quem teve um romance entre 2021 e 2023 -, se tornaram presenças constantes nas paradas. Foto:
Seu timbre marcante, a habilidade como compositor e sua presença carismática fizeram dele um dos artistas mais queridos de sua geração. A relação com o Brasil também se consolidou nos palcos. Shawn realizou shows no país em 2017, 2018 e 2019, sempre com plateias fervorosas. Foto: Reprodução/Multishow
Em 2022, no entanto, interrompeu a turnê "Wonder" para cuidar da saúde mental. O retorno veio com força justamente em solo brasileiro: sua performance no Rock in Rio em 22 de setembro de 2024 marcou o fim de dois anos afastado das apresentações ao vivo. Foto: Instagram @shawnmendes
Meses depois, ele foi o headliner do segundo dia do Lollapalooza Brasil em março de 2025, diante de uma multidão que aguardava ansiosamente seu reencontro com o palco. Foto:
Além das conquistas musicais, Shawn também já atuou como dublador, participou de projetos audiovisuais interpretando a si mesmo e mantém enorme influência nas redes sociais, com mais de 70 milhões de seguidores. Foto:
Apaixonado por esportes - especialmente hóquei no gelo - e com domínio básico do português, ele demonstra sempre que possível o carinho pelas próprias origens e pela cultura brasileira. Hoje, Shawn Mendes ocupa um lugar de destaque no pop global. Foto:
Sua trajetória combina talento, disciplina e sensibilidade artística, características que sustentam sua conexão com milhões de fãs. E, se depender da maneira calorosa com que o Brasil o acolhe, essa história ainda terá muitos capítulos. Foto: Reprodução/Instagram