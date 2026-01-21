Ivete Sangalo chama atenção ao embarcar de roupão em Guarulhos
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.Foto: Reprodução/Instagram
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?Foto: Reprodução / Instagram
Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram.Foto: Instagram @ivetesangalo
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.Foto: Instagram @ivetesangalo
Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal.Foto: Instagram @ivetesangalo
Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva.Foto: Youtube Canal Axé
O convite fez a carreira de Ivete deslanchar e lhe rendeu fama nacional. Com ela, a Banda Eva chegou a fazer 30 shows mensais e vender milhões de discos.Foto: Facebook Ivete Sangalo News
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa”, “Astral” e “Poeira”.Foto: Instagram @ivetesangalo
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois.Foto: Instagram @ivetesangalo
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado”.Foto: Instagram @ivetesangalo
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”.Foto: Reprodução de TV
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros.Foto: Divulgação
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra.Foto: Instagram @ivetesangalo
Em 2005, ela gravou “Soy Loco por ti América”, de Gilberto Gil e José Carlos Capinam, uma canção que fez parte da trilha sonora da novela “América”, da Globo.Foto: Twitter @multishow
Ivete também é atriz, com participações na televisão e em filmes, muitas vezes interpretando a si mesma. Além disso, ela comandou o programa “The Masked Singer Brasil”, na Globo.Foto: Instagram @ivetesangalo
Ainda na Globo, ela foi jurada do “The Voice Kids”, programa de calouros em que crianças e adolescentes se apresentavam para avaliação de personalidades famosas.Foto: Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo, que tem 37 milhões de seguidores no Instagram, está no segundo casamento. O atual é com o nutricionista Daniel Cady. A cantora e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina.Foto: Instagram @ivetesangalo
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões.Foto: instagram/@ivetesangalo