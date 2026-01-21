Assine
Ivete Sangalo chama atenção ao embarcar de roupão em Guarulhos

Redação Flipar
    Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?

     Foto: Reprodução / Instagram
    Ivete Maria Dias de Sangalo Cady nasceu em 27/05/1972 em Juazeiro, na Bahia. Ela é filha caçula da união de um pernambucano com uma baiana – dois dos cinco irmãos já faleceram.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Depois que concluiu a escola, Sangalo chegou a estudar administração. Em 1992, ela foi cantar em bares de Salvador e abriu um show de Geraldo Azevedo na sua cidade natal.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Aos poucos, ela foi crescendo na carreira com shows em outras cidades da Bahia e em Pernambuco. Em 1993, foi convidada para virar a vocalista da Banda Eva.

     Foto: Youtube Canal Axé
    O convite fez a carreira de Ivete deslanchar e lhe rendeu fama nacional. Com ela, a Banda Eva chegou a fazer 30 shows mensais e vender milhões de discos.

     Foto: Facebook Ivete Sangalo News
    No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa”, “Astral” e “Poeira”.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    “Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado”.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”.

     Foto: Reprodução de TV
    Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros.

     Foto: Divulgação
    Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Em 2005, ela gravou “Soy Loco por ti América”, de Gilberto Gil e José Carlos Capinam, uma canção que fez parte da trilha sonora da novela “América”, da Globo.

     Foto: Twitter @multishow
    Ivete também é atriz, com participações na televisão e em filmes, muitas vezes interpretando a si mesma. Além disso, ela comandou o programa “The Masked Singer Brasil”, na Globo.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Ainda na Globo, ela foi jurada do “The Voice Kids”, programa de calouros em que crianças e adolescentes se apresentavam para avaliação de personalidades famosas.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Ivete Sangalo, que tem 37 milhões de seguidores no Instagram, está no segundo casamento. O atual é com o nutricionista Daniel Cady. A cantora e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina.

     Foto: Instagram @ivetesangalo
    Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões.

     Foto: instagram/@ivetesangalo
