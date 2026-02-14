Imperatriz Leopoldinense vai “cantar” Ney Matogrosso na Sapucaí

O cantor revelou que chegou a se emocionar com uma cena de momento dramático durante as filmagens. “Sou duro na queda, mas me descontrolei duas vezes com esse filme. Quando vi a filmagem, uma cena, quando ‘eu’ apareço chegando para o Marco (seu ex-namorado) – ele doente com AIDS – com meu teste negativo. Eles foram tão convincentes, que tive uma coisa. Me desestabilizou, tinha vivido aquilo”, afirmou.