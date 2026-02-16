Ney Matogrosso é ovacionado em desfile da Imperatriz

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Muito aplaudido e dançando no alto do último carro alegórico, Ney Matogrosso usou figurino verde e dourado, foi referenciado e levantou a Sapucaí na segunda escola a se apresentar no início da madrugada desta segunda-feira (16).

Variações de formas humanas e animalescas foram uma das marcas do desfile da Imperatriz Leopoldinense em homenagem ao artista.

A agremiação mostrou o cantor como um artista que cultua a liberdade e enfrenta a caretice, por meio de suas canções e performances.

O enredo "Camaleônico", criado por Leandro Vieira, explorou a característica bicho-homem que o próprio Ney ressalta em sua personalidade.

Na comissão de frente, truques de ilusionismo permitiram a troca de figurinos em segundos. Já a cantora Iza, rainha da escola, desfilou com uma fantasia em homenagem à capa do álbum "Pecado" (1977). Representando uma cobra, ela soltou fumaça pela cabeça durante o percurso, por meio de um mecanismo acionado pela mão.

Com calangos iluminados por milhares de pontos de leds, o carro abre-alas mostrou as transformações camaleônicas de Ney e trouxe também uma escultura do artista. A imagem impressionou por simular o corpo elástico e o olhar sedutor do homenageado.

Canções como "Rosa de Hiroshima", "Balada do Louco", "Mulheres de Atenas" e "Homem com H" foram retratadas em alas da escola. Em tom de deboche, os "homens com H" vieram vestidos de cangaceiros cor-de-rosa, com direito a meia-calça arrastão.

Na ala "Pro Dia Nascer Feliz", o cantor Cazuza, um grande amor de Ney Matogrosso, foi homenageado em um estandarte carregado pelos foliões.

A apresentação coreografada da bateria, a emoção de vários integrantes da agremiação, carros super-iluminados, cores tropicalistas e a velha-guarda com estampas de artistas que inspiraram Ney foram outros destaques.

A tradicional coroa, símbolo da agremiação, surgiu com uma banana estilizada em seu topo, em uma citação à irreverência do artista, celebrado no enredo.

A escola chegou a enfrentar dificuldades com o carro alegórico que representa a canção "Sangue Latino": a alegoria demorou a passar sob o viaduto e houve obstáculos também na colocação de um dos destaques. O setor 1 comemorou com aplausos quando a alegoria passou, depois de uma parada e da formação de um clarão na pista.