Imperatriz e Mangueira são destaques no 1º dia do Grupo Especial do Rio

A primeira noite do carnaval do Rio de Janeiro teve como principais destaques Imperatriz Leopoldinense e Estação Primeira de Mangueira. As apresentações ocorreram entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16), na Marquês de Sapucaí. Acadêmicos de Niterói e Portela completaram a programação. As quatro agremiações atravessaram a avenida dentro do tempo máximo regulamentar de 80 minutos.

A abertura do Grupo Especial foi marcada por enredos que abordaram homenagens e referências às matrizes afro-brasileiras, com narrativas históricas e culturais.

Nos próximos dias, a Sapucaí recebe a Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca na segunda noite. Já na terça-feira (17) e madrugada de quarta (18), desfilam Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

Estreia da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola do Grupo Especial a desfilar na Marquês de Sapucaí neste domingo (15). A agremiação apresentou o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O desfile abordou a infância no agreste pernambucano, a atuação sindical no ABC Paulista e a chegada à Presidência. Lula acompanhou a apresentação ao lado da primeira-dama Janja e deixou o camarote para cumprimentar um casal de mestre-sala e porta-bandeira na pista.

O samba-enredo trouxe referências diretas ao universo do Partido dos Trabalhadores (PT). A letra incluiu o grito "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" e menções ao número de urna do partido. Janja também foi citada na composição.

Homenagem a Ney Matogrosso na Imperatriz

