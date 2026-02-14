Assine
CARNAVAL DO RIO

Abertura da Sapucaí tem homenagem a Xande de Pilares e excesso de tempo

Escola Unidos do Jacarezinho abriu os desfiles da Série Ouro com enredo sobre o cantor, mas encerrou apresentação dois minutos além do permitido

14/02/2026 11:15

Unidos do Jacarezinho abre Série Ouro com homenagem a Xande de Pilares e estoura tempo na Sapucaí
Unidos do Jacarezinho abre Série Ouro com homenagem a Xande de Pilares e estoura tempo na Sapucaí crédito: Tupi

A Unidos do Jacarezinho abriu os desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13), com o enredo "O ar que se respira agora inspira novos tempos". A escola levou para a Avenida uma homenagem à trajetória do cantor Xande de Pilares.

Primeira das sete agremiações previstas para a noite, a Jacarezinho fez o esquenta na pista e apresentou alas que entraram sem fantasias tradicionais, vestindo camisas da própria escola. A proposta destacou a identidade comunitária e a relação do homenageado com o samba e o subúrbio carioca.

Excesso de tempo gera perda de pontos

Apesar da recepção do público, a apresentação ultrapassou o tempo regulamentar. A Unidos do Jacarezinho encerrou o desfile com 57 minutos, dois a mais do que o permitido pelo regulamento da Série Ouro.

Com isso, a escola já inicia a apuração, marcada para quinta-feira, com a perda de dois décimos. A penalização pode impactar diretamente na classificação final, em uma disputa tradicionalmente equilibrada.

A Série Ouro reúne escolas que disputam uma vaga no Grupo Especial do Carnaval do Rio. A avaliação leva em conta quesitos como samba-enredo, evolução, harmonia, alegorias e fantasias, além do cumprimento do tempo estabelecido.

brasil carnaval-2026 jacarezinho rio-de-janeiro xande-de-pilares

