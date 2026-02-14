Para o carnaval, madrinha de bateria fez 'dieta dos 500 ovos em 20 dias'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Karol Rosalin, 26, aderiu a uma dieta inusitada antes de desfilar neste sábado (14) como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, no Anhembi, em São Paulo.

"Faltando 20 dias para hoje, o grande dia, eu fiz a dieta dos 500 ovos. Então, dividi 500 ovos nesses dias . E estão faltando 30 ovos, que eu até trouxe para terminar de comer antes de sambar na avenida", disse Karol Rosalin.

A modelo está fazendo sua estreia no Carnaval de São Paulo. "Quando recebi o convite, acelerei mais ainda a minha rotina rigorosa de treinos, e começaram a chamar de 'treino militar'. Foi quase uma preparação de competição de fisiculturismo."

Há dois anos, Karol também faz sucesso com a venda de conteúdo adulto. "Já colhi o meu próprio suor e coloquei em caixinhas antes de anunciar na internet. Vendi mais de 1500 potes."

"Nas plataformas de conteúdo adulto, mostro uma Karolzinha mais exclusiva e íntima para eles", disse Karol Rosalin.

Ela diz ter investido o valor de um apartamento em sua preparação para o Carnaval. "É importante para a nossa imagem, e também para a escola. É um sacrifício, ainda passei pelas aulas de samba, os treinos e a dieta. Mas eu não deixaria de estar aqui. Estou muito feliz."