DIETA EXTREMA

Para o carnaval, madrinha de bateria fez 'dieta dos 500 ovos em 20 dias'

Karol Rosalin levou 30 ovos para comer antes de desfilar pela Acadêmicos do Tatuapé, no carnaval de São Paulo

PÉTERSON NEVES
PÉTERSON NEVES
14/02/2026 10:41

Estreante no carnaval, modelo Karol Rosalin comeu 500 ovos no preparo para a folia
Estreante no carnaval, modelo Karol Rosalin comeu 500 ovos no preparo para a folia crédito: Instagram / Karol Rosalin

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Karol Rosalin, 26, aderiu a uma dieta inusitada antes de desfilar neste sábado (14) como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, no Anhembi, em São Paulo.

"Faltando 20 dias para hoje, o grande dia, eu fiz a dieta dos 500 ovos. Então, dividi 500 ovos nesses dias . E estão faltando 30 ovos, que eu até trouxe para terminar de comer antes de sambar na avenida", disse Karol Rosalin.

A modelo está fazendo sua estreia no Carnaval de São Paulo. "Quando recebi o convite, acelerei mais ainda a minha rotina rigorosa de treinos, e começaram a chamar de 'treino militar'. Foi quase uma preparação de competição de fisiculturismo."

 

Há dois anos, Karol também faz sucesso com a venda de conteúdo adulto. "Já colhi o meu próprio suor e coloquei em caixinhas antes de anunciar na internet. Vendi mais de 1500 potes."

"Nas plataformas de conteúdo adulto, mostro uma Karolzinha mais exclusiva e íntima para eles", disse Karol Rosalin.

Ela diz ter investido o valor de um apartamento em sua preparação para o Carnaval. "É importante para a nossa imagem, e também para a escola. É um sacrifício, ainda passei pelas aulas de samba, os treinos e a dieta. Mas eu não deixaria de estar aqui. Estou muito feliz."

