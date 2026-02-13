Como proteger a pele e a make no carnaval

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A energia contagiante do carnaval, com seus blocos de rua e festas que duram horas, exige mais do que apenas uma fantasia criativa. Para aproveitar a folia sem preocupações, seja debaixo de sol ou de chuva, é fundamental adotar uma rotina de cuidados com a pele e escolher a maquiagem certa para resistir à maratona.

Pensando nisso, O Boticário reuniu dicas práticas e produtos essenciais que formam um verdadeiro kit de sobrevivência para os dias de festa. O objetivo é simplificar o autocuidado e garantir que a pele permaneça saudável e a maquiagem intacta do início ao fim dos blocos.

Cuidados essenciais durante a folia

O primeiro passo, e o mais importante, é a proteção solar. Com a longa exposição ao ar livre, presente mesmo em dias nublados, o uso de um protetor com alto FPS é inegociável. A reaplicação ao longo do dia também é crucial para manter a eficácia.

Uma opção que une praticidade e tratamento é o protetor solar facial com cor, que uniformiza o tom da pele enquanto protege. Para o corpo, fórmulas em gel creme são ideais, pois têm rápida absorção, toque seco e acabamento invisível, evitando a sensação pegajosa.

Outro item que faz a diferença é o bastão antiatrito. Ele cria uma barreira protetora na pele, prevenindo o desconforto e as assaduras causadas pelo contato contínuo, especialmente entre as coxas, garantindo mais conforto para dançar e caminhar.

Para a maquiagem durar mais, a escolha dos produtos é a chave. Opte por bases de acabamento matte e sele todo o rosto com pó solto ou compacto. Nos olhos, lápis, delineadores e máscaras de cílios à prova d'água ou resistentes são as melhores apostas para evitar borrões com o suor ou uma chuva inesperada.

A recuperação da pele após os blocos

Ao final do dia, a pele precisa de uma atenção especial para se recuperar. A limpeza profunda é o passo inicial para remover completamente a maquiagem, o glitter e as impurezas acumuladas. Géis de limpeza suaves, que não ressecam, são indicados para manter a barreira de proteção natural da pele.

Após a limpeza, a hidratação é fundamental para a regeneração. Cremes faciais com poder calmante ajudam a aliviar a vermelhidão e a sensação de repuxamento, devolvendo o conforto. Fórmulas multirreparadoras restauram a hidratação e recuperam a barreira cutânea, deixando a pele pronta para o próximo dia de festa.

