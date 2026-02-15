Assine
Grande Rio trará a força cultural e musical do Manguebeat no Carnaval 2026

Redação Flipar
    Dessa forma, a Tricolor de Caxias vai mergulhar na lama dos manguezais para mostrar que de lá brota cultura, além de transformação política e social. Isso tudo a partir dos toques das alfaias, da dança dos caboclos de lança e das letras de Chico Science.

     Foto: Reprodução do Instagram @granderio
    É um movimento cultural de contracultura que surgiu em Recife, Pernambuco, no início dos anos 1990, com o objetivo de promover uma renovação artística e denunciar as desigualdades sociais.

     Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
    Esse movimento combina ritmos regionais nordestinos, como o maracatu, com gêneros globais como rock, hip-hop e música eletrônica.

     Foto: Reprodução do Instagram @granderio
    A expressão, criada por Chico Science e Fred Zero Quatro, une o termo “mangue”, ecossistema local, com “beat”, batida, sendo simbolizada pelo caranguejo.

     Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
    O Manguebeat surgiu em Recife num momento de estagnação cultural e econômica, e buscou injetar energia e vitalidade na cidade e combater a desigualdade social através da arte.

     Foto: Divulgação
    O manifesto “Caranguejos com Cérebro”, escrito por Fred Zero Quatro em 1992, é considerado o marco inicial do movimento ao propor a renovação da cultura pernambucana.

     Foto: Reprodução de Instagram @zero4mundolivre
    Nomes como Chico Science, líder da banda Chico Science & Nação Zumbi, e Fred Zero Quatro, líder do Mundo Livre S/A, foram os principais idealizadores e representantes do movimento.

     Foto: Divulgação
    O Manguebeat incorpora também elementos da cultura local, como maracatu, embolada, chapéu de palha, e da cultura pop mundial, rock, hip-hop, funk, refletindo uma identidade híbrida.

    Foto: Reprodução do Instagram @granderio
    O caranguejo, animal típico do mangue, e uma antena parabólica enfiada na lama, representando a junção entre o regional e o tecnológico, são símbolos do movimento.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
    O movimento impulsionou uma cena musical efervescente em Recife, deu visibilidade Ã  cultura popular de Pernambuco e influenciou a criaÃ§Ã£o de ecossistemas de inovaÃ§Ã£o e tecnologia na cidade.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @granderio
    Apesar do estilo ter bases na década de 1970, com o guitarrista Robertinho de Recife, os principais idealizadores do movimento manguebeat foram Chico Science, Fred 04, Renato L, Mabuse e Hélder Aragão, que divulgaram as ideias, ritmos e contestações.

     Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
    Com a bandeira da diversidade, a agitação na música influenciou outras formas de expressão culturais como o cinema, a moda e as artes plásticas. Nesse sentido, esse contexto inspirou muitas bandas do Brasil, sobretudo em Pernambuco.

     Foto: Reprodução do Instagram @granderio
    A base do Manguebeat começou no final da ditadura militar no Brasil. O relaxamento da censura aumentou a disponibilidade de música importada, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, o que levou a um aumento do rock brasileiro.

     Foto: Reprodução do Instagram @granderio
    Em Recife, alguns dos fundadores do movimento, como DJ Renato L. e Fred 04, iniciaram um programa de rádio chamado Décadas, que facilitou ainda mais a influência do rock, principalmente da música underground da Inglaterra.

     Foto: Divulgação
    Fred 04 observou que quando a Mundo Livre S/A começou em 1984, as condições econômicas precárias e a falta de um circuito musical no Recife tornaram especialmente difícil para eles e grupos musicais semelhantes encontrarem lugares para tocar.

     Foto: Reprodução de Instagram @zero4mundolivre
    Chico Science nasceu em uma famÃ­lia de classe mÃ©dia baixa no bairro de Rio Doce, na cidade de Olinda. Suas influÃªncias vieram da mÃºsica que ouvia enquanto participava de festas de baile funk quando jovem e incluÃ­a rap, hip hop, rock e soul.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @chicoscienceoficial
    Além disso, ele cresceu rodeado de música folclórica regional, como também o som que ecoava pelas ruas de Recife, como maracatu, ciranda, embolada e coco.

     Foto: Divulgação
    Chico, ao lado de Jorge Du Peixe, integrou vários grupos: Legião Hip Hop, Orla Orbe e Loustal, antes de encontrar e conhecer integrantes do Lamento Negro. Um bloco afro especializado em samba-reggae, em 1990, que ajudou na formação do CSNZ.

     Foto: Bruno Figueiredo/Wikimédia Commons
    A Nação Zumbi surgiu da união do Loustal, banda de pós-punk, com o bloco de samba-reggae Lamento Negro, liderada pelo vocalista e compositor Chico Science.

     Foto: Reprodução do Facebook
    Com Chico Science, ela gravou apenas dois álbuns, Da Lama ao Caos e Afrociberdelia, ambos discos de ouro, que contaram com participações especiais de Gilberto Gil e Jorge Ben Jor e renderam turnês pelo Brasil, Europa e Estados Unidos.

     Foto: Reprodução do Facebook
    Ambos os álbuns figuram na lista dos cem melhores álbuns brasileiros de todos os tempos da revista Rolling Stone Brasil, em 13° e 18° lugar. O conjunto foi eleito pela Associação de Críticos Musicais de São Paulo como o melhor grupo musical brasileiro de 1996.

     Foto: Divulgação
    Em 1997, aos 30 anos, o líder Chico Science faleceu em um acidente de carro. Desde então, a banda é conhecida apenas por Nação Zumbi. Os vocais de Science foram substituídos pelos de Jorge Du Peixe, outro membro da banda.

    Foto: Divulgação
