Águia de Ouro leva Anne Frank, Van Gogh e DJ ao sambódromo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com referências a Van Gogh e Anne Frank, a Águia de Ouro, segunda escola a desfilar na madrugada deste domingo (15) em São Paulo, apresentou o enredo "Mokum Amsterdã, o voo da Águia à cidade libertária".

Confira a cobertura completa do carnaval 2026



A ala "Judia Resistente", com gotas de sangue alegóricas nas fantasias, homenageou todas as mulheres vítimas dos campos de concentração nazistas na 2ª Guerra Mundial.

Em outra alegoria, ciclistas gigantes exaltaram o hábito dos moradores de Amsterdã de usar as bicicletas como meio de transporte. No mesmo carro, crianças vestidas de tulipinhas dispararam o fofurômetro no Anhembi.

A águia gigante, símbolo da escola, veio à frente de um moinho de vento dourado, em apresentação que fez referência aos girassóis e às pinceladas pós-impressionista de Van Gogh.

Os festejos regados à cerveja e música bate-estaca também fizeram parte do desfile. Empolgado, um DJ animou o público do Anhembi.

Alex Malbec estreou como primeiro mestre-sala, ao lado da porta-bandeira Monalisa Bueno, que está em seu terceiro ano na escola da Pompeia. Em 2025 a agremiação perdeu seu primeiro mestre-sala, João Carlos Camargo. Querido na comunidade, ele morreu aos 42 anos, vítima de câncer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outra estreia foi a do mestre de bateria Rodrigo Moleza, vindo da Unidos da Vila Maria. Ele assumiu a "batucada da Pompeia" em maio do ano passado.