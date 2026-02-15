Carro alegórico da Camisa Verde e Branco enguiça no fim do Anhembi
Defeito fez com que escola ultrapassasse 19 segundos do limite de tempo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Camisa Verde e Branco viveu momentos de tensão no fim de seu desfile no Anhembi.
O último carro alegórico da escola enguiçou no fim da avenida. A escola já estava com o tempo apertado quando a falha técnica começou.
Integrantes da escola tentaram empurrar o carro. Eles conseguiram fazer a alegoria andar, mas mesmo assim a escola encerrou o desfile 19 segundos após o limite.
O vice-presidente da escola machucou o pé e precisou de atendimento médico. "A gente tentou segurar para resolver, mas infelizmente não deu. O carro não saía do lugar, agora é entender que aconteceu de fato", disse João Victor Ferro em entrevista à Globo.
A escola vai ser penalizada. A Camisa Verde e Branco deve perder pelo menos 0,1 ponto por estourar o tempo e 0,1 ponto por deixar um "buraco" na evolução do desfile".