Policiais fantasiados de 'Scooby-Doo' prendem três por furto de celular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas foram detidas por suspeita de furto de celular em um bloco de carnaval no entorno da praça da República, no centro de São Paulo, na tarde deste sábado (14). A prisão foi feita por policiais civis disfarçados de foliões. Eles vestiam fantasias inspiradas no desenho animado "Scooby-Doo".

Oito celulares foram apreendidos nesta ação.

Policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa estavam infiltrados e caracterizados como os personagens Scooby, Daphne, Salsicha e Velma. No pré-Carnaval, policiais em operação já haviam usado roupas em alusão ao filme "Os Caça-Fantasmas" e também de alienígenas.

Os agentes disfarçados notaram a movimentação suspeita de duas mulheres e de um homem. Durante abordagem foram encontrados oito celulares de diferentes marcas. Os aparelhos estavam dentro de uma bolsa tipo pochete, que estava com uma das mulheres.

Um policial que participou da ação disse que a quadrilha era formada por ao menos mais seis pessoas, que conseguiram fugir.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao 2º DP (Bom Retiro).

Já policiais militares prenderam quatro pessoas --três homens e uma mulher-- por suspeita de furtos de celular durante a passagem de um bloco pela avenida Pedro Álvares Cabral, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista.

O trio foi abordado quando deixava o local. Com eles foram apreendidos nove aparelhos. Os detidos não souberam informar a origem dos equipamentos, conforme a Polícia Militar.

Ainda no Ibirapuera, por volta das 17h30, policiais militares suspeitaram da atitude de cinco adolescentes que estavam em meio aos foliões. Segundo a PM, eles tentaram fugir ao notar a aproximação dos policiais. Durante a revista foram localizados cinco celulares. Os detidos foram encaminhados para uma delegacia.

Uma outra prisão seguida de apreensão de aparelho ocorreu na região de Pinheiros, zona oeste. Policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de furto de telefone na avenida Rebouças. Os agentes viram três homens realizando o crime. Com eles foi apreendido um aparelho que havia sido furtado.

A polícia não divulgou a identidade dos suspeitos presos neste sábado, não sendo possível localizar suas defesas até a publicação do texto.

De acordo com SSP (Secretaria da Segurança Pública), as ações desde o pré-Carnaval resultaram na prisão de 27 pessoas.

No sábado (7) e no domingo (8) passados, 11 pessoas foram presas na capital por crimes como venda de bebida adulterada, estelionato e furto de celulares. As ações ocorreram no parque Ibirapuera e na região da rua da Consolação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes, em 31 de janeiro, uma operação na Barra Funda, zona oeste, resultou na prisão de 12 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais durante blocos de Carnaval.