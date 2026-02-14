Assine
CARNAVAL

Quatro suspeitos são presos por furtar celulares em bloco

A polícia encontrou com eles nove celulares. Os quatro presos foram questionados sobre a origem dos aparelhos, mas não souberam esclarecer

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
14/02/2026 20:09 - atualizado em 14/02/2026 20:10

Nove celulares foram encontrados
Nove celulares foram encontrados crédito: PMESP/Divulgação

Quatros suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos neste sábado (14/2) por furto de celulares durante um bloco de Carnaval no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A polícia encontrou com eles nove celulares. Os quatro presos foram questionados sobre a origem dos aparelhos, mas não souberam esclarecer.

O grupo foi identificado por funcionários da Prefeitura de São Paulo. Eles enviaram informações para a Sala de Gerenciamento de Incidentes da Polícia Militar. "As informações foram retransmitidas aos policiais que atuavam no policiamento, e eles conseguiram abordar uma mulher e três homens que estavam saindo do bloco de Carnaval", afirmou a Polícia Militar, em nota.

Todos foram conduzidos ao 16º Distrito Policial. Os nomes deles não foram divulgados pela polícia.

Cinco adolescentes também foram apreendidos por furto de celular durante blocos de Carnaval no Ibirapuera. Por volta das 17h30, policiais militares abordaram os cinco menores de 18 anos, que tentaram fugir.

Eles foram alcançados, e, durante a revista pessoal, foram localizados cinco celulares. O grupo também foi conduzido ao 16º Distrito Policial.

