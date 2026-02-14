Quatro suspeitos são presos por furtar celulares em bloco

Quatros suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos neste sábado (14/2) por furto de celulares durante um bloco de Carnaval no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A polícia encontrou com eles nove celulares. Os quatro presos foram questionados sobre a origem dos aparelhos, mas não souberam esclarecer.

O grupo foi identificado por funcionários da Prefeitura de São Paulo. Eles enviaram informações para a Sala de Gerenciamento de Incidentes da Polícia Militar. "As informações foram retransmitidas aos policiais que atuavam no policiamento, e eles conseguiram abordar uma mulher e três homens que estavam saindo do bloco de Carnaval", afirmou a Polícia Militar, em nota.

Todos foram conduzidos ao 16º Distrito Policial. Os nomes deles não foram divulgados pela polícia.

Cinco adolescentes também foram apreendidos por furto de celular durante blocos de Carnaval no Ibirapuera. Por volta das 17h30, policiais militares abordaram os cinco menores de 18 anos, que tentaram fugir.

Eles foram alcançados, e, durante a revista pessoal, foram localizados cinco celulares. O grupo também foi conduzido ao 16º Distrito Policial.