Disfarçados de foliões, policiais prendem dupla com 29 passagens por furto

Dois suspeitos foram presos em flagrante por furtos de celulares durante o desfile de um bloco de carnaval em Santa Teresa, no Centro do Rio. Segundo a Polícia Civil, a dupla soma 29 anotações criminais, a maioria por furto.

Eles foram identificados como Luis Claudio Marinho da Silva e Josiane de Souza Pereira Alves. A mulher, de 46 anos, foi presa pela nona vez e, de acordo com as investigações, integra uma quadrilha familiar especializada neste tipo de crime.

A prisão foi feita por agentes disfarçados de foliões fantasiados em meio ao público. A operação, realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, contou com o apoio de drones que flagraram o momento do furto. Cinco celulares foram recuperados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação faz parte da Operação Rastreio, que combate o roubo, furto e receptação de celulares no estado. Os aparelhos apreendidos passarão por perícia para identificação e devolução aos proprietários.