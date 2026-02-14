Fantasiados, policiais flagram roubo e prendem ladrões em bloco no Rio

O carnaval terminou mais cedo para uma dupla de ladrões presa por policiais civis disfarçados durante um bloco no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. A ação ocorreu nessa sexta-feira (13/2) e contou com monitoramento aéreo por drone.

A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que se infiltraram entre os foliões para identificar suspeitos que se misturam à multidão para cometer furtos e roubos.

Segundo a polícia, os agentes flagraram o momento em que uma mulher arrancou o celular da mão de uma vítima e, em seguida, repassou o aparelho a um comparsa. A dupla foi abordada logo depois. Com eles, foram encontrados cinco celulares subtraídos, resultando na prisão em flagrante.

Suspeitos têm histórico criminal

De acordo com a DRCPIM, os dois somam 29 passagens pela polícia, a maioria por crimes de furto. A mulher, de 46 anos, já havia sido presa oito vezes. O homem possui uma passagem anterior.

Ainda segundo a investigação, a mulher integra uma quadrilha de caráter familiar, com três filhas envolvidas em práticas semelhantes, duas delas já presas anteriormente.

Celulares serão devolvidos às vítimas

Os aparelhos recuperados serão periciados para identificação dos proprietários e posterior devolução, dentro da "Operação Rastreio", considerada a maior iniciativa do estado contra roubo, furto e receptação de celulares.

Desde o início da operação, mais de 13 mil telefones já foram retirados das mãos de criminosos, com 4,4 mil devolvidos aos donos, segundo a Polícia Civil.