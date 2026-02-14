Repórter é surpreendido com pedido de beijo no carnaval e cena viraliza
Momento aconteceu durante transmissão do TV Jornal Meio-Dia e ganhou repercussão nas redes sociais
O repórter Rodrigo de Luna foi surpreendido durante a cobertura do carnaval exibida no TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal, de Recife (PE), afiliada ao SBT.
Enquanto mostrava a movimentação dos foliões, o jornalista foi abordado por uma mulher que pediu um beijo ao vivo. Rodrigo entrou na brincadeira e aceitou. Os dois trocaram um selinho diante das câmeras.
Na sequência, a foliã ainda pegou o repórter no colo, arrancando risadas da equipe e de quem acompanhava a transmissão.
Veja o momento
Beijo repercute nas redes
O trecho da entrada ao vivo passou a circular nas redes sociais e gerou comentários bem-humorados. Internautas destacaram o clima descontraído do pré-carnaval e a reação do jornalista diante da situação inesperada.
A emissora não se manifestou oficialmente sobre o episódio, que foi tratado de forma leve durante a programação.