Assine
overlay
Início Nacional
BEIJO NA BOCA

Repórter é surpreendido com pedido de beijo no carnaval e cena viraliza

Momento aconteceu durante transmissão do TV Jornal Meio-Dia e ganhou repercussão nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
14/02/2026 12:21

compartilhe

SIGA
x
Ao vivo! Repórter é surpreendido com pedido de beijo no Carnaval e cena viraliza
Ao vivo! Repórter é surpreendido com pedido de beijo no Carnaval e cena viraliza crédito: Tupi

O repórter Rodrigo de Luna foi surpreendido durante a cobertura do carnaval exibida no TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal, de Recife (PE), afiliada ao SBT.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Enquanto mostrava a movimentação dos foliões, o jornalista foi abordado por uma mulher que pediu um beijo ao vivo. Rodrigo entrou na brincadeira e aceitou. Os dois trocaram um selinho diante das câmeras.

Na sequência, a foliã ainda pegou o repórter no colo, arrancando risadas da equipe e de quem acompanhava a transmissão.

Leia Mais

Veja o momento

Beijo repercute nas redes

O trecho da entrada ao vivo passou a circular nas redes sociais e gerou comentários bem-humorados. Internautas destacaram o clima descontraído do pré-carnaval e a reação do jornalista diante da situação inesperada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A emissora não se manifestou oficialmente sobre o episódio, que foi tratado de forma leve durante a programação.

Tópicos relacionados:

brasil carnaval-2026 memes tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay