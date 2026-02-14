Carnaval de Recife: Galo espera 2,5 milhões de foliões com 9 horas de frevo
Programação reúne 30 trios, seis alegorias e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade em percurso de 6,5 km pelo Centro da capital
O segundo dia do carnaval do Recife preparou o terreno para a saída do Galo da Madrugada, maior bloco do mundo. Nesta sexta-feira (13/2), no Marco Zero, a praça ficou tomada ao som de frevo, pop e brega. Entre as apresentações estão a Orquestra do Maestro Spok, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.
A festa estende até a madrugada. Mas será no meio da noite que milhares de foliões ocupam a Ponte Duarte Coelho para garantir espaço na passagem do bloco, que deve reunir mais de 2,5 milhões de pessoas. A concentração começa às 7h30 deste sábado (14/2) e o desfile, às 9h, em percurso de 6,5 quilômetros pelo Centro da capital, com 30 trios elétricos e seis alegorias.
Com o tema "Frevo no Planeta Galo", a edição deste ano traz mensagem ambiental e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade. A programação reúne nomes como Elba Ramalho, Almir Rouche, Nena Queiroga, Spok, André Rio e a Orquestra Popular do Recife, entre outros artistas que embalam a maratona de frevo ao longo do dia.
Veja abaixo as atrações:
- Orquestra Metais/convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora;
- Gustavo Travassos/convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti;
- Raphaela Santos/convidada: Lari Lauany;
- André Rio/convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos;
- Nena Queiroga;
- Elba Ramalho;
- Almir Rouche/Rômulo Santaray;
- Spok/convidada: Priscila Senna;
- Asas da América;
- Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro/convidado: Chico César;
- Marron Brasileiro;
- Geraldinho Lins;
- Quinteto Violado/convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta;
- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério;
- Nonô Germano/convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves;
- Gerlane Lops/convidado: Rafa Grun;
- Michelle Melo/convidados: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicoli e Karla do Barui;
- Bia Villa-Chan/convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes;
- Romero Ferro;
- Silvana Salazar;
- Banda Som da Terra/convidada: Karla Karolla;
- Banda Inove;
- Banda Kid Camaleão/convidado: Victor Camarote;
- Fabiana Pimentinha/convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua;
- Cinthia Barros e Loirão/convidado: Anderson Ribeiro;
- Banda Tentação e Noara Marques/convidado: Serginho Alves;
- Banda Pinguim;
- Telmo Santiago e Gui Menezes;
- Maestro Lúcio Azevedo/convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa;
- Nego Thor/convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola.