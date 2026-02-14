Carnaval de Recife: Galo espera 2,5 milhões de foliões com 9 horas de frevo

O segundo dia do carnaval do Recife preparou o terreno para a saída do Galo da Madrugada, maior bloco do mundo. Nesta sexta-feira (13/2), no Marco Zero, a praça ficou tomada ao som de frevo, pop e brega. Entre as apresentações estão a Orquestra do Maestro Spok, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

A festa estende até a madrugada. Mas será no meio da noite que milhares de foliões ocupam a Ponte Duarte Coelho para garantir espaço na passagem do bloco, que deve reunir mais de 2,5 milhões de pessoas. A concentração começa às 7h30 deste sábado (14/2) e o desfile, às 9h, em percurso de 6,5 quilômetros pelo Centro da capital, com 30 trios elétricos e seis alegorias.

Com o tema "Frevo no Planeta Galo", a edição deste ano traz mensagem ambiental e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade. A programação reúne nomes como Elba Ramalho, Almir Rouche, Nena Queiroga, Spok, André Rio e a Orquestra Popular do Recife, entre outros artistas que embalam a maratona de frevo ao longo do dia.

Veja abaixo as atrações: