QUE TAL PEGAR UMA PRAIA?

Vai à praia no carnaval? Veja as próprias para banho no Rio

Boletim de balneabilidade garante mais segurança para foliões, turistas e moradores nas Zonas Sul e Oeste

Carlos Palermo
Carlos Palermo
Repórter
14/02/2026 12:56

Vai à praia no Carnaval? Veja as 20 praias próprias para banho no Rio crédito: Tupi

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) neste início de carnaval aponta 20 praias recomendadas para banho nas Zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro. A avaliação busca garantir mais segurança a foliões, turistas e moradores durante o período de calor e alta movimentação na cidade.

Praias próprias para banho na capital

Na capital fluminense, estão recomendadas para banho:

  • Barra de Guaratiba
  • Grumari (exceto no canto direito)
  • Prainha
  • Pontal de Sernambetiba
  • Recreio
  • Reserva
  • Barra da Tijuca
  • Joatinga
  • Pepino
  • Vidigal
  • São Conrado
  • Leblon
  • Ipanema
  • Arpoador
  • Diabo
  • Copacabana
  • Leme
  • Vermelha
  • Flamengo (exceto na foz do Rio Carioca)
  • Glória

As praias da Urca e de Botafogo estão impróprias para banho.

Paquetá e Niterói

Em Paquetá, as praias do Catimbau e da Prainha estão liberadas, enquanto as demais seguem desaconselhadas.

Em Niterói, os pontos favoráveis ao mergulho são: Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Já o banho não é recomendado em: Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Eva.

