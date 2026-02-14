Vai à praia no carnaval? Veja as próprias para banho no Rio
Boletim de balneabilidade garante mais segurança para foliões, turistas e moradores nas Zonas Sul e Oeste
O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) neste início de carnaval aponta 20 praias recomendadas para banho nas Zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro. A avaliação busca garantir mais segurança a foliões, turistas e moradores durante o período de calor e alta movimentação na cidade.
Praias próprias para banho na capital
Na capital fluminense, estão recomendadas para banho:
- Barra de Guaratiba
- Grumari (exceto no canto direito)
- Prainha
- Pontal de Sernambetiba
- Recreio
- Reserva
- Barra da Tijuca
- Joatinga
- Pepino
- Vidigal
- São Conrado
- Leblon
- Ipanema
- Arpoador
- Diabo
- Copacabana
- Leme
- Vermelha
- Flamengo (exceto na foz do Rio Carioca)
- Glória
As praias da Urca e de Botafogo estão impróprias para banho.
Paquetá e Niterói
Em Paquetá, as praias do Catimbau e da Prainha estão liberadas, enquanto as demais seguem desaconselhadas.
Em Niterói, os pontos favoráveis ao mergulho são: Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.
Já o banho não é recomendado em: Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Eva.