Acidente em carro alegórico de escola do Rio deixa ao menos quatro feridos
Um homem sofreu fratura grave ao ser atropelado na Marquês de Sapucaí
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas depois do desfile de carnaval da União de Maricá, no grupo de acesso do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15).
O segundo carro alegórico da agremiação teve um princípio de incêndio na dispersão da Marques de Sapucaí, local onde os veículos manobram após o fim dos desfiles.
Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. Não houve interrupção dos desfiles.
Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a secretaria municipal de Saúde.
Outros três tiveram ferimentos leves. Dois foram liberados e o outro foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, para exames complementares.