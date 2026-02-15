Assine
NA SAPUCAÍ

Acidente em carro alegórico de escola do Rio deixa ao menos quatro feridos

Um homem sofreu fratura grave ao ser atropelado na Marquês de Sapucaí

Repórter
15/02/2026 09:26

Carro alegórico da União de Maricá teve problema técnico, princípio de incêndio e atropelou pelo menos 3 pessoas no RJ
Carro alegórico da União de Maricá teve problema técnico, princípio de incêndio e atropelou pelo menos 3 pessoas no RJ crédito: Reprodução/Band TV

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas depois do desfile de carnaval da União de Maricá, no grupo de acesso do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15). 

O segundo carro alegórico da agremiação teve um princípio de incêndio na dispersão da Marques de Sapucaí, local onde os veículos manobram após o fim dos desfiles. 

Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. Não houve interrupção dos desfiles. 

Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a secretaria municipal de Saúde. 

Outros três tiveram ferimentos leves. Dois foram liberados e o outro foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, para exames complementares.

