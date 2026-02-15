Como foi o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

A segunda noite de desfiles da Série Ouro terminou com destaque para Império Serrano e Estácio de Sá, mas também foi marcada por um acidente na Marquês de Sapucaí. Um carro alegórico da União de Maricá atropelou três pessoas na madrugada deste domingo (15), durante o desfile.

Oito escolas fecharam nesse sábado (14/02) os desfiles da principal divisão de acesso do carnaval carioca. Ao todo, 15 agremiações disputam uma vaga no Grupo Especial. Apenas a campeã sobe. Duas serão rebaixadas para a Série Prata, na Intendente Magalhães.

Acidente com carro alegórico deixa três feridos

O acidente ocorreu no fim do desfile da sexta escola a entrar na Avenida. Segundo informações divulgadas até o momento, a agremiação vinha acelerando o ritmo quando o último carro alegórico ficou preso a poucos metros do portão.

Na tentativa de liberar o veículo, pessoas que estavam na lateral foram arrastadas.

Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde será submetido a cirurgia. Outros dois homens tiveram ferimentos leves. Um deles foi atendido e liberado no local. O outro foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde deles.

A dispersão já apresentava dificuldades por causa de outro carro alegórico que registrou um princípio de incêndio.

Destaques da 2ª noite da Série Ouro

Botafogo Samba Clube

