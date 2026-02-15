Assine
ESPETÁCULO NA SAPUCAÍ

Como foi o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

Oito escolas encerraram a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí; homem sofreu fratura grave e foi levado ao Souza Aguiar

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
15/02/2026 10:06

Série Ouro tem destaques de Império e Estácio e acidente com carro alegórico da União de Maricá
Série Ouro tem destaques de Império e Estácio e acidente com carro alegórico da União de Maricá crédito: Tupi

A segunda noite de desfiles da Série Ouro terminou com destaque para Império Serrano e Estácio de Sá, mas também foi marcada por um acidente na Marquês de Sapucaí. Um carro alegórico da União de Maricá atropelou três pessoas na madrugada deste domingo (15), durante o desfile.

Confira a cobertura completa do carnaval 2026

Oito escolas fecharam nesse sábado (14/02) os desfiles da principal divisão de acesso do carnaval carioca. Ao todo, 15 agremiações disputam uma vaga no Grupo Especial. Apenas a campeã sobe. Duas serão rebaixadas para a Série Prata, na Intendente Magalhães.

Acidente com carro alegórico deixa três feridos

O acidente ocorreu no fim do desfile da sexta escola a entrar na Avenida. Segundo informações divulgadas até o momento, a agremiação vinha acelerando o ritmo quando o último carro alegórico ficou preso a poucos metros do portão.

Na tentativa de liberar o veículo, pessoas que estavam na lateral foram arrastadas.

Um homem sofreu fratura grave na perna direita. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde será submetido a cirurgia. Outros dois homens tiveram ferimentos leves. Um deles foi atendido e liberado no local. O outro foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde deles.

A dispersão já apresentava dificuldades por causa de outro carro alegórico que registrou um princípio de incêndio.

Destaques da 2ª noite da Série Ouro

Botafogo Samba Clube

 Botafogo Samba Clube. Foto: João Salles/Riotur
Botafogo Samba Clube. Foto: João Salles/Riotur
Botafogo Samba Clube. Foto: Lucas Victorio/Riotur

Levou para a Sapucaí o enredo "O Brasil que floresce em arte", em homenagem ao paisagista Roberto Burle Marx. A escola apostou em um desfile colorido, fugindo do tradicional preto e branco, com fantasias leves e bem-acabadas. Uma ala trouxe regadores como destaque cênico, e a rainha Wenny participou cercada pela família.

Em Cima da Hora

Abre-alas da Em Cima da Hora. Foto: Luiza Monteiro/Riotur
Foto: Luiza Monteiro/Riotur
 Foto: João Salles/Riotur

Apresentou o enredo "Salve todas as Marias – laroyê, Pombagiras!", abordando entidades associadas à liberdade e resistência. As alegorias retrataram manifestações das Pombagiras e também a intolerância religiosa. A bateria alternou pontos de religiões afro nas paradinhas. A escola precisou acelerar para encerrar dentro do tempo regulamentar.

Arranco do Engenho de Dentro

Com "A gargalhada é o Xamego da vida!", contou a história da palhaça Xamego, personagem vivida por Maria Eliza Alves dos Reis, que enfrentou preconceitos ao atuar no circo. O desfile teve estética leve e alegre, com forte presença de elementos circenses. A mestra de bateria Laísa comandou os ritmistas.

Império Serrano

Foto: João Salles/Riotur
Conceição Evaristo veio no abre-alas do Império. Foto: Rafael Catarcione/Riotur
Foto: João Salles/Riotur

Homenageou a escritora Conceição Evaristo, destacando sua trajetória e o conceito de "escrevivências". A escola utilizou tons dourados e terrosos nas fantasias e alegorias. O samba-enredo foi um dos momentos mais marcantes da noite, e a autora participou do desfile desde o abre-alas até a dispersão.

Estácio de Sá

Levou o enredo "Tatá Tancredo: O papa negro no terreiro do Estácio", sobre Tancredo da Silva Pinto, figura ligada ao samba e à umbanda. O desfile contou com grandes alegorias e efeitos de iluminação. O samba foi apontado como um dos destaques da safra, conduzindo a escola ao longo da Avenida.

