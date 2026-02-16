Na Sapucaí, Maitê Proença negocia retorno à TV e faz cola de samba-enredo
Atriz foi destaque de carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense. Ela usou 'colinha' para decorar samba-enredo da agremiação
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na lateral do último carro da Imperatriz Leopoldinense, na Marquês de Sapucaí, a atriz Maitê Proença recorreu a uma colinha do samba-enredo da agremiação e cantava com uma integrante da alegoria.
"Não quero errar, mas o samba está na ponta da língua, sim. Me sinto muito honrada em participar dessa homenagem ao meu amigo", disse ela em referência a Ney Matogrosso.
Maitê lembrou que há mais de 20 anos mantém amizade com o cantor, quem ela descreveu como uma pessoa única. "Ney é transgressor, grandioso e é incrível ver a sua trajetória contada em uma festa tão popular e brasileira como o Carnaval."
Maitê não negou que esteja negociando para ter um quadro no Domingo Espetacular da Record. "Será? Vamos ver. Olha, eu quero voltar a trabalhar. Se o trabalho for bom, volto. Se não for bom, não volto. É isso. É preciso conversar", disse a atriz.