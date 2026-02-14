Edílson Capetinha admite erro ao agredir Leandro Boneco no BBB 26
'Eu lamento a forma como minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém', disse o ex-jogador
compartilheSIGA
Edilson Capetinha falou na noite deste sábado (14/2) após ter sido expulso do BBB 26. O ex-jogador pediu desculpas para Leandro Boneco e o público pela forma como agiu, que causou sua saída do programa nesta manhã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Quero começar tranquilizando todo mundo que gosta de mim. Eu já estou em casa. Estou bem. Com minha família. Está tudo bem", disse em um post no Instagram.
E prosseguiu: "Sobre o que aconteceu... Eu lamento a forma como minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Quem me conhece sabe dos valores que eu carrego e do respeito que sempre tive pessoas".
Leia Mais
Ele enfatizou ainda que "foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema". "E assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos. O que aconteceu no jogo, fica no jogo", disse.
"Sou muito maior que um episódio. Minha trajetória foi construída com respeito, trabalho e superação, e é isso que continua me representando aqui fora. Obrigado a cada pessoa que esteve comigo. Mesmo em meio a erros e acertos, vocês não soltaram a minha mão. Eu me sinto acolhido. Me sinto amado", concluiu.
Edilson Capetinha não perderá seu contrato com a Globo mesmo após a saída por expulsão do BBB 26, como informou a coluna Outro Canal.
Agressões
Neste sábado, ele saiu do programa após agredir, por duas vezes, Leandro Boneco depois de uma discussão entre os dois.
O caso é semelhante ao de Sol Vega, que foi desclassificada na última quarta-feira (11/2).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Globo vai pagar os cachês previstos pela participação, já que ele acertou um acordo como camarote convidado.