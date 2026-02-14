Edílson Capetinha admite erro ao agredir Leandro Boneco no BBB 26

Edilson Capetinha falou na noite deste sábado (14/2) após ter sido expulso do BBB 26. O ex-jogador pediu desculpas para Leandro Boneco e o público pela forma como agiu, que causou sua saída do programa nesta manhã.

"Quero começar tranquilizando todo mundo que gosta de mim. Eu já estou em casa. Estou bem. Com minha família. Está tudo bem", disse em um post no Instagram.

E prosseguiu: "Sobre o que aconteceu... Eu lamento a forma como minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Quem me conhece sabe dos valores que eu carrego e do respeito que sempre tive pessoas".

Ele enfatizou ainda que "foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema". "E assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos. O que aconteceu no jogo, fica no jogo", disse.

"Sou muito maior que um episódio. Minha trajetória foi construída com respeito, trabalho e superação, e é isso que continua me representando aqui fora. Obrigado a cada pessoa que esteve comigo. Mesmo em meio a erros e acertos, vocês não soltaram a minha mão. Eu me sinto acolhido. Me sinto amado", concluiu.

Edilson Capetinha não perderá seu contrato com a Globo mesmo após a saída por expulsão do BBB 26, como informou a coluna Outro Canal.

Agressões

Neste sábado, ele saiu do programa após agredir, por duas vezes, Leandro Boneco depois de uma discussão entre os dois.

O caso é semelhante ao de Sol Vega, que foi desclassificada na última quarta-feira (11/2).

A Globo vai pagar os cachês previstos pela participação, já que ele acertou um acordo como camarote convidado.