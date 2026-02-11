'BBB 26': Sol Vega é expulsa após acusação de agressão contra Ana Paula

A atriz Sol Vega foi expulsa do "BBB 26". Nesta quarta-feira (11/2), a carioca gritou no rosto da mineira Ana Paula Renault, pegou no braço dela e pisou em seu pé. Na visão da Globo, houve risco à integridade física da mineira.



Em trechos que circulam pelas redes sociais, Sol começa a gritar e corre para cima de Ana Paula. Na sequência, ela dá um encontrão no corpo da colega de confinamento e segura o braço dela. A hashtag #solexpulsa já figurava em primeiro lugar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

Até a última atualização desta reportagem, a Globo não emitiu nota. A reportagem, entretanto, apurou que a Globo avaliou a expulsão desde o início da manhã e interpretou que foi mesmo caso da saída de Pedro Augusto e Jonas Sulzbach: mesmo que não houvesse a intenção, houve o fato de expulsar.

Tadeu Schmidt vai falar com os participantes sobre fair play de jogo nesta quarta-feira. A Globo está preocupada como excesso de saídas do programa.

Nas redes sociais, há quem lembre do motivo da expulsão de Wanessa Camargo no "BBB 24". Na opinião dos internautas, aquele momento foi mais brando do que o de Sol na atual edição.

Babu Santana também foi bastante incisivo ao acusar Sol de agressão. O perfil de Ana Paula repudiou a cena. "Pode isso, Tadeu? Durante seu momento de gritaria, Sol foi até Ana Paula, empurrou-a e pisou em seu pé, sem qualquer motivo", escreveu. Posteriormente, em conversa com colegas, Ana disse que não se sentiu agredida e que não quer que o programa a expulse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o perfil de Sol pontuou que "ações geram reações". "Não tentem dizer que os comportamentos da Sol são de uma pessoa 'descontrolada' como se ela não tivesse há dias aguentando, inclusive calada, provocações baixas e infantis. Nessa edição do 'BBB', vemos que definitivamente o jogo não é de igual para igual. Uns podem fazer o que quiser. Outros sofrem até mesmo as consequências de atos que são de outros."

